موعد المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وسوار الغيني بالكونفيدرالية

يعقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرا صحفيا في الثامنة مساء غداً السبت باستاد القاهرة، قبل لقاء سوار الغيني، بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني بكأس الكونفيدرالية (2023/2024)

ويستضيف الزمالك نظيره سوار الغيني، في تمام السادسة مساء بعد غدا الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة، بمجموعات كأس الكونفيدرالية الإفريقية (نسخة 2023/2024).

وكان الفارس الأبيض، ضمن التأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، عقب تربعه على قمة مجموعته برصيد 13 نقطة، يلي أبوسليم الليبي وصيفا برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر إقامة ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية يوم 31 مارس الجاري، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

ويُعقد المؤتمر الصحفي للمدير الفني لفريق سوار الغيني في الثامنة والنصف مساء الغد، للحديث عن مواجهة الزمالك.

ومن المقرر أن يخوض فريق الزمالك مرانه الختامي في السابعة مساء غدا الأحد على ستاد القاهرة، في حين سيخوض فريق سوار الغيني تدريبه الأساسي في التاسعة مساءً.