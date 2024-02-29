الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

موعد مباراة الزمالك المقبلة فى الدورى والقنوات الناقلة

الزمالك
الزمالك

موعد مباراة الزمالك القادمة والقنوات الناقلة من الأمور التي يهتم بها جمهور الفارس الأبيض بالبحث عنها، حيث يستعد نادي الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق الداخلية ضمن المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز، ويدخل الزمالك المباراة باحثًا عن الفوز بعد تعادله في آخر مباراة له في الدوري، أمام الإسماعيلي لذا فإن موعد مباراة الزمالك القادمة ينتظرها الكثير من الجمهور.

موعد مباراة الزمالك القادمة

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي يوم غد الخميس 29 مارس في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وفي تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت الإمارات.


الزمالك والداخلية  في الدوري الممتاز 

يحتل الزمالك حاليًا المركز الرابع عشر في جدول الترتيب برصيد 12 نقطة من 9 مباراة، فاز في 3 مباريات وتعادل وهزم في مثليهما.

ويحاول فريق الداخلية تحقيق مفاجأة أمام الزمالك، حيث يحتل المركز السابع عشر في جدول الترتيب برصيد 8 نقاط من 12 مباراة، ويسعى الفريق لتحسين موقعه في جدول الترتيب والابتعاد عن منطقة الخطر.


القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والداخلية

سيتم نقل المباراة على الهواء مباشرة عبر قنوات أون سبورت، وتحديدًا على قناة أون سبورت.

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ترددات قنوات أون سبورت الناقلة لمباراة الزمالك

تردد قناة أون تايم سبورت 1 على القمر الصناعي نايل سات
القمر الصناعى: نايل سبورت
التردد: 10853
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6


تردد قناة أون تايم سبورت 2 على القمر الصناعي نايل سات
القمر الصناعي:نايل سات
التردد: 11861
الاستقطاب: رأسي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6


تردد قناة أون تايم سبورت  بجودة HD

القمر الصناعي:نايل سات
التردد: 12303
الاستقطاب: أفقي
معدل الترميز: 27500
معامل تصحيح الخطأ: 5/6

التشكيل المتوقع للزمالك في مواجهة الداخلية

من المتوقع أن يقوم المدير الفني لنادي الزمالك، جوزيه جوميز، بإجراء بعض التغييرات في التشكيلة الأساسية التي شاركت في مباراة أبوسليم الليبي، يأتي ذلك بهدف منح بعض الراحة لبعض اللاعبين وفتح الفرصة أمام لاعبين آخرين، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي والتي ستُقام في 8 مارس المقبل.

وفيما يخص التشكيل المتوقع لنادي الزمالك في مباراته أمام الداخلية، يتوقع أن يكون كالتالي:

  • حراسة المرمى: محمد صبحي
  • خط الدفاع: سيد عبدالله نيمار – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – عمر جابر
  • خط الوسط: عبد الله السعيد – نبيل عماد دونجا – يوسف أوباما
  • خط الهجوم: شيكابالا – مصطفي شلبي – ناصر منسي.
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