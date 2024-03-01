الجمعة 01 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

انتظام شيكابالا وزياد كمال في تدريبات الزمالك ونداي يواصل التأهيل

شيكابالا
شيكابالا

حصل أحمد عبدالرحيم “إيشو” لاعب فريق الزمالك  على راحة من التدريبات الجماعية، التي أقيمت اليوم الجمعة على الملعب الفرعي، بإستاد الدفاع الجوي، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك وسوار الغيني بكأس الكونفيدرالية

ويستضيف الزمالك نظيره سوار الغيني، في تمام السادسة مساء بعد غد الأحد، على ستاد القاهرة الدولي، في الجولة السادسة والأخيرة، بمرحلة المجموعات بكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وكان الفارس الأبيض، ضمن التأهل رسميا إلى ربع نهائي كأس الكونفيدرالية، عقب تربعه على قمة مجموعته برصيد 13 نقطة، يليه أبوسليم الليبي وصيفا برصيد 9 نقاط.

ومن المقرر إقامة ذهاب ربع نهائي الكونفيدرالية يوم 31 مارس الجاري، على أن تقام مواجهة الإياب يوم 7 أبريل المقبل.

ويعاني اللاعب من إصابة بكدمة في أنكل القدم، وتواجد ” إيشو” في مران اليوم ولكنه لم يشارك في التدريبات الجماعية.

وأدى لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدون من مباراة الداخلية، التي أقيمت بالأمس في الدوري تدريبات فنية خلال مران اليوم الجمعة.

وتجدر الإشارة إلى أن الزمالك، قد حقق فوزا هاما على حساب الداخلية، بهدف نظيف، سجله عمر جابر.

وحرص الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، على توجيه اللاعبين خلال الفقرة الفنية ومنحهم بعض التعليمات لتنفيذها.

وفي السياق ذاته، عقد جوميز، جلسة مع محمد عاطف لاعب الأبيض، على هامش مران الفارس الأبيض اليوم.

وحرص المدير الفني على منح اللاعب بعض التعليمات الفنية لتنفيذها في مران اليوم، وطالبه بضرورة بذل أقصى جهد في التدريبات.

كما شارك زياد كمال، في التدريبات الجماعية، بعد غيابه عن الزمالك في الفترة الماضية بسبب إصابته بمزق في العضلة الخلفية، وخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي مكثف لتجهيزه قبل أن ينتظم في التدريبات الجماعية.

كما انتظم أيضا محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق، في التدريبات الجماعية للأبيض اليوم الجمعة.

وغاب شيكابالا عن الزمالك في مباراة الداخلية التي أقيمت مساء الأمس بسبب شكواه من آلام في القدم.

وواصل السنغالي إبراهيما نداي، تدريباته التأهيلية على هامش مران اليوم.

ويعاني إبراهيما نداي من إصابة بمزق في العضلة الضامة تعرض لها في مباراة الإسماعيلي في الدوري، والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

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