"جوميز" يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سوار الغينى فى الكونفيدرالية

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: سيد عبدالله "نيمار" - حسام عبدالمجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - محمد عاطف -زياد كمال - مهاب ياسر - ترافيس موتيابا - محمود عبدالرزاق "شيكابالا" - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما " - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قد اختتم تدريباته مساء اليوم السبت على استاد القاهرة الدولي، استعدادًا للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأدى اللاعبون فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم تحت إشراف جواو مخطط الأحمال بالفريق، قبل خوض فقرة فنية تحت قيادة جوزيه جوميز وجهازه المعاون، وحرص المدير الفني على توجيه اللاعبين خلال الفترة الفنية وعلاج الأخطاء.

وفي نفس الوقت أدى أحمد عبدالرحيم "إيشو" تدريبات تأهيلية على هامش مران اليوم لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

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