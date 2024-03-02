السبت 02 مارس 2024
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رياضة

جوميز: مباراة سوار الغيني تهدف لتجهيز أكبر عدد من اللاعبين

جوزيه جوميز
جوزيه جوميز

أكد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أنه يعلم أن فريقه سيواجه منافس قوي من الناحية البدنية عندما يواجه سوار الغيني غدًا الأحد في الكونفدرالية.

وقال المدير الفني في المؤتمر الصحفي إنه سيستغل مباراة الغد لمنح الفرصة للاعبين الذين لم يشاركون من قبل لتجهيزهم بشكل أكبر للفترة المقبلة.

وتابع جوميز قائلا: "يجب أن نحترم البطولة ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين الذين سيخوضون مباراة الغد أمام سوار الغيني، والأمر الإيجابي في فريق الزمالك أن هناك العديد من اللاعبين جاهزون لخوض مباراة بطل غينيا".

وأضاف: "سنركز في لقاء الغد أولا قبل التفكير في مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي، ونسعى لبذل قصارى جهدنا في المباراة".

وتابع: "أعلم أن هناك 3 لاعبين خارج القائمة الأفريقية، وقدمنا مباراة جيدة أمام أبو سليم الليبي بدون الثلاثي، وجميع اللاعبين بذلون قصارى جهدهم".

وأثنى المدير الفني على أداء البنيني سامسون أكينولا في لقاء الداخلية الأخير، وهناك منافسة قوية بين ثلاثي هجوم الفريق في التدريبات.

واختتم المدير الفني قائلًا: "لم أقرر استبعاد أي لاعب من الفريق مع نهاية الموسم ولدي عمل مهم مع الفريق في الوقت الحالي".

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

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