السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. الزمالك يكشف تطورات جديدة فى أزمة مباراة سوار الغينى

الزمالك وسوار
الزمالك وسوار

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن الموقف النهائي بشأن مباراة سوار الغيني المقرر لها غدًا الأحد ضمن منافسات الكونفيدرالية الإفريقية.

ولم تصل بعثة سوار الغيني إلى القاهرة حتى الآن لخوض اللقاء.

وقال مصدر: "الكاف لم يوافق على طلب نادي سوار الغيني بتأجيل اللقاء والمباراة حتى الآن في موعدها".

وأضاف: "لا نية لتأجيل اللقاء.. لا نعرف حتى الآن موعد وصول بعثة سوار ولم يخطرونا بأي شيء".

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز، عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها في التاسعة مساء غدٍ الأحد باستاد القاهرة في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض اللقاء كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: سيد عبدالله "نيمار" - حسام عبدالمجيد - محمود علاء - مصطفى الزناري - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد أشرف "روقا" - محمد شحاتة - أحمد حمدي - محمد عاطف -زياد كمال - مهاب ياسر - ترافيس موتيابا - محمود عبدالرزاق "شيكابالا" -مصطفى شلبي.

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما" - سامسون أكينيولا - سيف الجزيري.

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