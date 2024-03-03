تاريخ مواجهات مانشستر سيتى واليونايتد فى قمة الدورى الإنجليزى

تنطلق اليوم، الأحد، القمة النارية بين ناديي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في "ديربي مانشستر" في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويستضيف فريق مانشستر سيتي غريمه وجاره مانشستر يونايتد، في ديربي ناري على ملعب "الاتحاد"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، اليوم الأحد، في الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، وفي السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد

وبهذا الصدد، نستعرض لكم تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد قبل قمة الدوري الإنجليزي، وذلك على النحو التالي:

- ستكون مباراة اليوم رقم 148 في تاريخ مواجهات مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في جميع المسابقات.

- التق الفريقان في 147 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 49 مباراة، مقابل 61 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 37 مواجهة.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 215 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 212 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وعلى الصعيد المحلي، فقد التقى الفريقان في 53 مباراة من قبل، حقق خلالهم مانشستر سيتي الفوز في 19 مباراة، مقابل 25 انتصارًا لفريق مانشستر يونايتد، بينما تعادلا في 9 مواجهات.

- وخلال هذه المواجهات، سجل لاعبو مانشستر سيتي 77 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 76 هدفًا من لاعبي مانشستر يونايتد.

- وكانت آخر مباراة قد جمعت بين مانشستر سيتي واليونايتد في مباراة الدور الأول من الدوري الإنجليزي للموسم الجاري، قد انتهت بفوز مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة.

ترتيب مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ويتواجد فريق مانشستر سيتي حاليًا في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 59 نقطة، متفوقًا على أرسنال صاحب المركز الثالث بفارق نقطة واحدة فقط، وخلف ليفربول المتصدر برصيد 63 نقطة.

بينما يتواجد فريق مانشستر يونايتد حاليًا في المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة.