4 غيابات عن برشلونة أمام أتلتيك بيلباو فى الدورى الإسبانى

أعلن تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، قائمة الفريق استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة المقبلة أمام أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

ويستعد فريق برشلونة لخوض مواجهة نارية أمام نظيره أتلتيك بيلباو، على ملعب "سان ماميس"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة برشلونة ضد أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، غدًا الأحد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

وجاءت قائمة برشلونة استعدادًا لمواجهة أتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن - إينياكي بينيا - دييجو كوشين.

خط الدفاع: جواو كانسيلو - رونالد أراوخو - إينيجو مارتينيز - أندريس كريستنسين - جول كوندي - باو كوبارسي - هيكتور فورت.

خط وسط الملعب: بيدري - فيرمين لوبيز - أوريول روميو - سيرجي روبيرتو - إلكاي جوندوجان - فرينكي دي يونج.

في خط الهجوم: روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا - جواو فيليكس - فيتور روكي - لامين يامال - مارك جيويو.

غيابات برشلونة أمام أتلتيك بيلباو قبل قمة الدوري الإسباني

ويفتقد فريق برشلونة في مباراة لخدمات 4 لاعبين، وهم: أليخاندرو بالدي، ماركوس ألونسو، جافي وفيران توريس؛ بسبب الإصابة.

ترتيب برشلونة وأتلتيك بيلباو في الدوري الإسباني

ويتواجد فريق برشلونة حاليًا في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 57 نقطة، خلف ريال مدريد صاحب الصدارة برصيد 65 نقطة، أي بفارق 8 نقاط.

بينما يتواجد فريق أتلتيك بيلباو حاليًا في المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 49 نقطة.