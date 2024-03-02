جاكبو ودياز يقودان هجوم ليفربول أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

أعلن الألماني يورجن كلوب، المدير الفني ليفربول ليفربول الإنجليزي، تشكيل فريقه الرسمي استعدادًا لمواجهة نوتينجهام فورست في بطولة الدوري الإنجليزي.

ويحل فريق ليفربول الإنجليزي، المحترف ضمن صفوفه نجمنا المصري محمد صلاح، ضيفًا على نظيره نوتينجهام فورست، على ملعب "سيتي جراوند"، ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للموسم الجاري 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ليفربول ضد نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ليفربول الرسمي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

وجاء تشكيل ليفربول الرسمي أمام نوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، على النحو التالي:

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: كونور برادلي - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك – أندرو روبرتسون.

خط وسط الملعب: بوبي كلارك - جو جوميز - أليكسيس ماك أليستر.

في خط الهجوم: كودي جاكبو - هارفي إليوت - لويس دياز.

غياب محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست

وتشهد مباراة اليوم، غياب محمد صلاح أمام نوتينجهام فورست، لعدم جاهزيته حتى الآن بعد تجدد إصابته، وذلك حسب ما أكده يورجن كلوب خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء.

ويُعاني محمد صلاح من إصابة عضلية، تعرّض لها خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023" التي أقيمت في كوت ديفوار، ولكنها تسببت في غيابه عن الملاعب لفترة طويلة.

غيابات ليفربول أمام نوتينجهام فورست

كذلك يفتقد فريق ليفربول خدمات العديد من اللاعبين؛ بسبب الإصابة، مثل الحارس أليسون بيكر، ديوجو جوتا، ترينت ألكسندر أرنولد وريان جرافنبرخ.

بينما عاد واتارو إندو، داروين نونيز ودومينيك سوبوسلاي إلى قائمة ليفربول أمام نوتينجهام فورست.

معلق مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

سيتولى المُعلق الرياضي "عصام الشوالي" مهمة التعليق على أحداث مباراة ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي، والتي ستُذاع على قناة beIN Sports HD 1

ترتيب ليفربول ونوتينجهام فورست في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق ليفربول حاليًا جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 60 نقطة، متفوقًا على مانشستر سيتي صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط.

بينما يتواجد فريق نوتينجهام فورست حاليًا في المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة.