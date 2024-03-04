الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"الدستور" تكشف قائمة الزمالك فى نهائى كأس مصر

الزمالك
الزمالك

استقر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على القائمة التي سيتم الإعلان عنها استعدادًا للسفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض نهائي كأس مصر.

 

وتسافر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى السعودية اليوم الإثنين لخوض نهائي كأس مصر أمام الأهلي والمقرر إقامته يوم الجمعة المقبل.

 

وتقام مباراة الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء الجمعة المقبل على ملعب "الأول بارك" بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.

 

وضمت قائمة الزمالك في مباراة الدمعة كلًا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - معاذ علاء الدين

خط الدفاع: محمود علاء - حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - أحمد فتوح - عمر جابر

خط الوسط: دونجا - محمد أشرف روقا - أحمد حمدي - محمد شحاتة - ناصر ماهر - عبد الله السعيد - أحمد سيد زيزو - سيد عبد الله نيمار - شيكابالا - مصطفى شلبي

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أوباما - ناصر منسي - سامسون أكينيولا

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