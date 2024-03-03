الأحد 03 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بشرى سارة لجماهير الزمالك.. مصدر يكشف قرار "كاف" بشأن مباراة سوار فى الكونفيدرالية

الزمالك
الزمالك

كشف مصدر في الزمالك القرار المرتقب من جانب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن مباراة سوار الغيني في الكونفيدرالية الإفريقية.

مصدر بالزمالك: الكاف سيصدر قرارًا باحتساب نتيجة مباراة سوار لصالحنا

وأكد المصدر أن إدارة الزمالك علمت بأن القرار الذي سيصدر من جانب “كاف” سيكون باحتساب نتيجة المباراة لصالح الزمالك دون أن يتم تحديد موعد جديد للقاء.

وأشار المصدر إلى أن أقصى عقوبة سيتم فرضها على الفريق الغيني هي الغرامة المالية فقط بسبب الظروف الاضطرارية لهم لأزمة الطيران.

وأشار المصدر إلى أن مسئولي القلعة البيضاء تمسكوا بموقفهم بعدم خوض اللقاء غدًا الإثنين بسبب ظروف السفر إلى المملكة العربية السعودية لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

وكشف عبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك عن تلقي النادي إخطارا رسميا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بإلغاء مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سوار الغيني التي كان مقررًا لها في التاسعة مساء اليوم، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيعقدون اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة لحسم القرار النهائي الخاص بالمباراة.

وأكد عبدالواحد السيد أن الزمالك سيخوض تدريبه اليوم بصورة طبيعية على استاد القاهرة في السادسة مساءً استعدادًا للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر له يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفيدرالية برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

الزمالك الاتحاد الإفريقي لكرة القدم سوار سوار الغيني الكونفدرالية

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