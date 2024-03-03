مدير الكرة بالزمالك: "كاف" أبلغنا رسميًا بإلغاء مباراة سوار الغينى

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن تلقي النادي إخطارًا رسميًا من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، بإلغاء مباراته أمام سوار الغيني في الكونفيدرالية.

وكان من المقرر أن يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، نظيره سوار الغيني، اليوم الأحد، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية.

مدير الكرة بالزمالك يؤكد تلقيه خطابًا من "كاف" بإلغاء مواجهة سوار

وأوضح مدير الكرة بنادي الزمالك أن مسئولي الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" سيعقدون اجتماعًا خلال الأيام القليلة المقبلة، لحسم القرار النهائي الخاص بالمباراة.

وأكد عبدالواحد السيد أن الزمالك سيخوض تدريبه اليوم بصورة طبيعية على استاد القاهرة في السادسة مساءً استعدادًا للقاء الأهلي في نهائي كأس مصر، المقرر له يوم 8 مارس المقبل في المملكة العربية السعودية.

"كاف" يعلن إلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني في الكونفيدرالية

وتلقى اتحاد الكرة المصري خطابًا من الاتحاد الإفريقي "كاف"، أخطره من خلاله بإلغاء مباراة الزمالك وسوار الغيني، وذلك بعد تعذر وصول الفريق الغيني إلى القاهرة.

وكان نادي سوار الغيني قد أعلن عن صعوبة وصول الفريق إلى القاهرة، بسبب صعوبات السفر.

من جانبه، قرر البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تحويل مواجهة الليلة أمام سوار الغيني حال عدم حضور الأخير، مرانًا بحضور الجماهير.

موقف الزمالك في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية

ويحتل فريق الزمالك صدارة المجموعة الأولى لكأس الكونفيدرالية، برصيد 13 نقطة، حيث ضَمَن تأهله إلى الدور ربع النهائي، يليه أبوسليم الليبي، في المركز الثاني، برصيد 9 نقاط.

بينما يحتل فريق ساجراد إيسبيرانكا الأنجولي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، في حين يحتل سوار الغيني المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.