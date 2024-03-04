الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

رئيس مودرن فيوتشر يكشف نيته التقدم بشكوى ضد ناصر ماهر

ناصر ماهر
ناصر ماهر

كشف وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، نيته التقدم بشكوى رسمية ضد ناصر ماهر لاعب الفريق السابق والمنتقل حديثًا إلى صفوف الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية؛ بسبب ما اعتبره تشويها لسمعة النادي.

وقال دعبس في تصريحات تليفزيونية: "فوجئنا بتصريحات ناصر ماهر غير الصحيحة بأنه تنازل عن أموال للرحيل والانتقال إلى الزمالك، في حين هو مديون لنادي مودرن فيوتشر بـ 350 ألف جنيه ولم يتنازل عن جنيه واحد".

وأضاف: "سنقدم شكوى رسمية ضد اللاعب في اتحاد الكرة، هو يدعي ادعاءات غير صحيحة على الإطلاق تؤثر على سمعة النادي ويريد إثبات زملكاويته لمداعبة جمهور النادي، لكننا سنقاضيه".

وتابع: "فوجئت أيضًا بتصريحاته وهو يقول إنه زملكاوي منذ ولادته لكنه كان لاعبًا في النادي الأهلي، ناصر رفض السفر مع فيوتشر إلى ليبيا وتم معاقبته ماليًا وخصم 500 ألف جنيه، ما يحدث منه هو استغلال لمشاعر الجماهير".

وأتم: "الموضوع صار ماديات فقط، لا يوجد لاعب منتمي وأتمنى من جماهير مصر عدم السير وراء تلك التصريحات".

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