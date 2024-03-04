حسم نادي ريال مدريد الإسباني موقفه بشأن مصير لوكاس فاسكيز، الظهير الأيمن وجناح الفريق، خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للجناح الإسباني، صاحب الـ32 عامًا، رفقة ريال مدريد في يونيو 2024، ليرتبط اسمه بإمكانية الرحيل عن صفوف الفريق في الصيف المقبل.

ريال مدريد يُخطط لتجديد عقد لوكاس فاسكيز حتى عام 2026

ووفقًا لما ذكرته إذاعة "ريليفو" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد تُخطط لتجديد عقد لوكاس فاسكيز خلال الأيام المقبلة.

وأكدت الإذاعة الإسبانية، أن مسئولي ريال مدريد يستعدون لتقديم عرض إلى لوكاس فاسكيز لتجديد عقده حتى عام 2026.

وأشارت الإذاعة في تقريرها، إلى أن لوكاس فاسكيز يحتاج إلى بعض الوقت لدراسة العرض الذي سيتم تقديمه، بجانب العروض الأخرى التي سيلتقاها من الأندية التي تريد ضمه.

موقف لوكاس فاسكيز من تجديد عقده مع ريال مدريد

من جانبها، أبرزت صحيفة "ماركا" الإسبانية، تصريحات لوكاس فاسكيز التي أدلى بها سابقًا بشأن مستقبله مع ريال مدريد، قائلًا: "لا أعلم ماذا سيحدث، ولا أفكر كثيرًا في هذا الأمر، دعونا ننتظر ونرى ما سيحدث".

وأضاف: "أركز في الوقت الحالي على خوض المباريات ومساعدة الفريق على تحقيق الانتصارات، دعونا نقول إنني أستمتع باللحظة فقط.

يذكر أن لوكاس فاسكيز قد انضم إلى صفوف ريال مدريد في صيف 2015، قادمًا من إسبانيول، وتوّج معهم بكافة الألقاب الممكنة.

موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد فريق ريال مدريد لمواجهة لايبزيج الألماني، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا "التشامبيونزليج".

ومن المقرر أن تنطلق مباراة ريال مدريد ضد لايبزيج في دوري الأبطال، يوم الأربعاء المقبل، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.