الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

فى بيان رسمى.. برشلونة يعلن تشخيص إصابة الثنائى دى يونج وبيدرى

دي يونج وبيدري
دي يونج وبيدري

أعلن نادي برشلونة الإسباني تشخيص إصابة نجميه فرينكي دي يونج وبيدري جونزاليس، ثنائي الفريق.

وكان كل من لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج، والإسباني بيدري جونزاليس، ثنائي برشلونة، قد تعرّضا للإصابة خلال مشاركتهما في مباراة الفريق أمام أتلتيك بيلباو.

ووقع فريق برشلونة في فخ التعادل السلبي مع أتلتيك بيلباو، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة 27 من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".

إصابة دي يونج وبيدري في مباراة برشلونة وأتلتيك بيلباو

وتعرض فرينكي دي يونج لإصابة في الكاحل، إثر سقوطه على قدمه بعد التحام هوائي مع أحد لاعبي الفريق الباسكي، وبناءً عليه لم يستطع اللاعب الهولندي إكمال المباراة أو حتى الوقوف، ليتم استبداله في الدقيقة 26 بزميله فيرمين لوبيز.

وبعد دقائق، تعرّض بيدري للإصابة دون التحام، وذلك خلال كرة مشتركة مع إينياكي ويليامز، ليتم استبداله ويجلس على مقاعد البدلاء باكيًا في الدقيقة 45، ليحل محله زميله لامين يامال.

وتُشير التكهنات إلى أن بيدري أُصيب في عضلات الفخذ، وهي نفس الإصابة التي تسببت في غيابه عن الفريق في معظم فترات الموسم.

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برشلونة يُصدر بيانًا رسميًا بشأن إصابة دي يونج وبيدري

وخضع الثنائي دي يونج وبيدري للعديد من الفحوصات الطبية الشاملة خلال الساعاة القليلة الماضية، للوقوف على مدى خطورة إصابتيهما.

من جانبه، أصدر نادي برشلونة بيانًا رسميًا، عبر حسابه على منصة "إكس"، أكد خلاله إصابة فرينكي دي يونج من التواء في الأربطة الجانبية للكاحل الأيمن.

بينما يُعاني بيدري جونزاليس من إصابة العضلة الرباعية اليمنى، دون تحديد مدة غيابه.

ولكن حسب التقارير الصحفية، فإن خيار خضوع بيدري لعملية جراحية لعلاج إصابته أمر مستبعد في الوقت الحالي، ولن يكون أمرًا ضروريًا بالنسبة له خلال الفترة المقبلة مثل زملائه الآخرين في الفريق، والذين خضعوا للعمليات الجراحية لعلاج الإصابات العضلية.

دي يونج بيدري برشلونة أتلتيك بيلباو الدوري الاسباني

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