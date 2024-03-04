راديو كتالونيا: بيدرى يستبعد الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته

كشفت تقارير صحفية عن موقف الإسباني بيدري، لاعب فريق برشلونة، من الخضوع لعملية جراحية لعلاج إصابته.

وتعرض بيدري للإصابة أثناء مشاركته في مباراة أتلتيك بلباو بالدوري الإسباني بالأمس، وخرج من الملعب في الدقيقة 45 وحل بدلًا منه لامين يامال.

ووفقًا لما ذكرته شبكة راديو كتالونيا، فإن خيار خضوع بيدري لعملية جراحية لعلاج إصابته أمر مستبعد في الوقت الحالي، ولن يكون أمرًا ضروريًا بالنسبة له خلال الفترة المقبلة مثل زملائه الأخرين في الفريق والذين خضعوا للعمليات الجراحية لعلاج الإصابات العضلية.

ومن المقرر أن يكشف نادي برشلونة اليوم عن مدى إصابة بيدري ومدة غيابه عن الفريق، بعد خضوعه للفحص الطبي.

خضوع بيدري للعملية الجراحية يعني غيابه عن المشاركة مع فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، وينتظر النادي الكتالوني نتيجة الفحص الطبي لكشف موقفه النهائي.

وتعرض بيدري للإصابة في الفخذ الأيمن وللمرة الثالثة له هذا الموسم في نفس المنطقة، وتسببت في غيابه عن برشلونة في 15 مباراة منذ بداية الموسم.

ويلعب بيدري ضمن صفوف فريق برشلونة منذ انضمامه من نادي لاس بالماس في صيف عام 2019، وأعير للنادي ذاته بعد توقيعه لبرشلونة قبل أن يعود للفريق الكتالوني في صيف عام 2020.

ولعب 133 مباراة بقميص فريق برشلونة منذ انضمامه لصفوف الفريق، وسجل 18 هدفًا وصنع 12 لزملائه في الفريق.