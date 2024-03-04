الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

منتخب المغرب يُخطر ريال مدريد بقرار استدعاء إبراهيم دياز

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

اتخذ الاتحاد المغربي لكرة القدم قرارًا باستدعاء النجم إبراهيم دياز، لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، إلى صفوف المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.

وكان إبراهيم دياز قد قرر تمثيل منتخب المغرب بدلًا من إسبانيا خلال الفترة المقبلة، رغم أنه لعب بقميص المنتخب الإسباني في منتخبات الناشئين والشباب. لمطالعة التفاصيل من هنا.

منتخب المغرب يُخطر ريال مدريد بقرار استدعاء إبراهيم دياز

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مسئولي منتخب المغرب قدموا إخطارًا لإدارة ريال مدريد، بشأن قرارهم باستدعاء إبراهيم دياز إلى قائمة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي "خوسيه فيليكس دياز"، الذي يعمل في صحيفة "ماركا"، أن منتخب المغرب أرسل وثائق رسمية لريال مدريد لإخبارهم باستدعاء إبراهيم دياز لقائمة أسود الأطلس.

في المقابل، يضع إبراهيم دياز اللمسات الأخيرة على الإجراءات الإدارية، استعدادًا لانضمامه لتمثيل المنتخب المغربي، بالرغم من أن باب منتخب إسبانيا مفتوح في وجهه.

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منتخب المغرب يُجدد الثقة في وليد الركراكي

وكان الاتحاد المغربي لكرة القدم قد أصدر بيانًا رسميًا، بتجديد الثقة في المدرب وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، رغم توديع منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا "كان 2023".

وجاء قرار الاتحاد المغربي، بعد جلسة عقدها فوزي لقجع، رئيس الاتحاد ورئيس لجنة لجنة المنتخبات، بشأن مشاركة "أسود الأطلس" في كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار، والتي استعرضا خلالها مراحل الاستعداد لهذه البطولة، وما صاحبها من نتائج.

موعد مباراة منتخب المغرب المقبلة

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة كل من أنجولا وموريتانيا وديًّا، والمُقرر إقامتهما في يومي 22 و26 مارس الجاري.

ثم يستعد منتخب المغرب لخوض مواجهتين قويتين أمام كل من زامبيا وجمهورية الكونغو، خلال شهر يونيو المقبل، ضمن منافسات الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

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