يشغل بال متابعي المباريات بشكل يومي معرفة جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5-3-2024 والقنوات الناقلة عبر جوجل، حيث سنعود لمتابعة إياب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا، حيث سيحل لاتسو ضيفًا على بايرن ميونخ، بينما سيستضيف ريال سوسييداد في فريق باريس سان جيرمان.

جدول مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 5/ 3/ 2024 والقنوات الناقلة

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024 في البطولات العالمية والمباريات العربية وما هي القنوات الناقلة للمباريات.

جدول مباريات اليوم الثلاثاء 5 مارس 2024

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا في ذهاب دور الـ8

جونبك - أولسان هيونداي في تمام الساعة 14:00 الإمارات، 13:00 السعودية على قناة beIN Sports AFC

Alkass 9 للمعلق الرياضي باسم الزير

مصطفى العلوان

الهلال - الاتحاد في تمام الساعة 22:00 الإمارات، 21:00 السعودية على قناة beIN Sports AFC

Alkass 9

SSC SPORT 1 HD

SSC SPORT 5 HD للمعلق الرياضي عصام الشوالي

سمير المعيرفي

علي سعيد الكعبي

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا في إياب دور الـ16

بايرن موينخ - لاتسيو في تمام الساعة 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 2 للمعلق الرياضي حفيظ دراجي

ريال سوسييداد - باريس سان جيرمان في تمام الساعة 23:00 السعودية، 22:00 مصر beIN Sports HD 1 للمعلق الرياضي حسن العيدروس

مواعيد دوري يلو السعودي في الجولة 24

الجندل - أحد في تمام الساعة 15:00 السعودية، 14:00 مصر السعودية الرياضية

الباطن - جدة في تمام الساعة 15:50 السعودية، 14:50 مصر السعودية الرياضية

العربي - النجمة في تمام الساعة 18:45 السعودية، 17:45 مصر السعودية الرياضية

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مواعيد مباريات الدوري المصري في الأسبوع الـ15

طلائع الجيش - الداخلية في تمام 17:00 السعودية، 16:00 مصر OnTime Sports 2 محمد البوشي

المصري - سموحة في تمام الساعة 20:00 السعودية، 19:00 مصر على قناة OnTime Sports 1 مؤمن حسن.