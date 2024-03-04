عامر حسين: مباراة الأهلى وإنبي في موعدها

أكد عامر حسين، المشرف العام على لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الأهلي وإنبي في موعدها يوم 15 مارس الجاري.

وتابع حسين خلال برنامجه على قناة النهار: "المباراة لم تؤجل حتى الآن، ولكن إذا طلب حسام حسن مدرب المنتخب تأجيل مباراة الأهلي وانبي، سنقوم بتأجيلها لمصلحة المنتخب".

واختتم عامر حسين: "الدور الأول ستكون هي الفيصل في ترشح الأندية المصرية للبطولات الإفريقية، ولكن بعد انتهاء كل الفرق من خوض مباريات الدور الأول".

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