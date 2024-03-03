مابولولو يسجل ثنائية ويقود الاتحاد السكندري للفوز على إنبي في الدوري

تمكن فريق الاتحاد السكندري من تحقيق الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف خلال أحداث المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 15 من بطولة دوري نايل هذا الموسم.

وتقدم زعيم الثغر في الدقيقة 18 بعد خطأ من عبد العزيز البلعوطي في محاولة لتشتيت الكرة لكنها وصلت لأجوستينيو مابولولو الذي سددها في الشباك.

وأدرك فريق إنبي التعادل في الدقيقة 27، بعد كرة رأسية من محمد إسماعيل داخل منطقة الجزاء تصدى لها مهدي سليمان ولكن تابعها أحمد يوسف بتسديدة سكنت الشباك.

وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل من الضائع، استطاع مابولولو أن يسجل هدف الفوز لصالح الاتحاد السكندري على إنبي بعد كرة ركنية نفذت بعرضية لداخل منطقة الجزاء سددها إسلام أبو سليمة وارتطمت بالقائم وتابعها مابولولو بتسديدة سكنت الشباك.

وارتفع رصيد الاتحاد السكندري عند 23 نقطة في المركز الثاني خلف إنبي متصدر الترتيب برصيد 26 نقطة.

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