الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

الاتحاد السكندرى يصطدم بالبنك الأهلى فى مباراة تضميد الجراح بدورى نايل

الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري خسر مباراته الأخيرة أمام بيراميدز

يحل البنك الأهلي ضيفا على فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الخامس برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي وحقق الاتحاد السكندري خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة وبعد ثلاثة انتصارات متتالية على فاركو والداخلية ومودرن فيوتشر تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش وخسر أمام بيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 22 ودخول المربع الذهبي.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة البنك الأهلي

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وسيف تقا وعمرو صالح وأحمد غنيم ومصطفى إبراهيم، والحبيب حسن وشريف رضا وأدهم علاء وعمر طارق الوحش وناصر ناصر وبلال السيد وبيكالي أوبامي ومورو ساليفو وكريم الديب وسطوحي ورجب عمران، وناموري تراوري وعبدالغني محمد وبنجامين بواتينج.

وشهدت القائمة غياب كريستو فاو مابولولو وأحمد عيد وأحمد عادل ميسي وخالد الغندوروإسلام أبوسليمة ومحمود شبانة وهشام صاح بسبب الإصابة.

البنك الأهلي والعودة للانتصارات 

في المقابل يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين و8 هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون ثم التعادل مع سموحة وزد إف سي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 14.

ويفتقد البنك الأهلي جهود أحمد النادري المصاب بشد في العضلة الأمامية.

يدير المباراة محمود الدسوقي ويساعده شريف عبدالله ونور الدين سعيد ومعهم هشام القاضي حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.

بطولة دوري نايل الاتحاد السكندرى البنك الأهلي طارق العشري طارق مصطفى

مواد متعلقة

في مباراة شهدت 8 أهداف.. سيراميكا يهزم بلدية المحلة في دوري نايل

دورى نايل| إيبوكا يقود هجوم سيراميكا كليوباترا أمام بلدية المحلة

242 هدفا و48 ركلة جزاء و24 بطاقة حمراء حصيلة 100 مباراة في دوري نايل

الأكثر قراءة

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الأحد 25-2-2024 فى مصر 

بشاير "رأس الحكمة".. الدولار ينهار لـ40 جنيهًا ومفاجأة عن أسعار الذهب

عاجل.. تسريبات تكشف قرار مجلس الحرب الإسرائيلى بشأن صفقة الرهائن

عاجل.. "2700 جنيه".. مفاجأة للمصريين بشأن أسعار الذهب

مفاجأة بشأن أسعار السيارات بالفترة المقبلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقي التحية:Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

علي سعدة

مغامرة أم مؤامرة

إبراهيم عبدالفتاح

آخر قصيدة

حسين دعسة

"الوثيقة - اللغم".. المطلوب حراك إقليمي دولى لتأكيد الموقف الأمريكى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تؤكد توصل اجتماع باريس لخطوط عريضة.. ومجلس الوزراء الحربى يبحثها اليوم

مستعمرون يدمرون أسلاكًا شائكة جنوب شرق بيت لحم فى الضفة الغربية

في اليوم الـ141 من العدوان: الاحتلال يكثف قصفه على قطاع غزة