الاتحاد السكندرى يصطدم بالبنك الأهلى فى مباراة تضميد الجراح بدورى نايل

يحل البنك الأهلي ضيفا على فريق الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم الأحد باستاد الإسكندرية في الأسبوع الرابع عشر لمسابقة دوري نايل.

ويحتل الاتحاد السكندري بقيادة طارق العشري المركز الخامس برصيد 19 نقطة وله مباراتين مؤجلتين مع الزمالك والأهلي وحقق الاتحاد السكندري خمسة انتصارات وتعادل أربع مرات وخسر مباراتين وسجل 16 هدفا واهتزت شباكه 13 مرة وبعد ثلاثة انتصارات متتالية على فاركو والداخلية ومودرن فيوتشر تعادل الاتحاد السكندري مع طلائع الجيش وخسر أمام بيراميدز ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 22 ودخول المربع الذهبي.

قائمة الاتحاد السكندري لمباراة البنك الأهلي

طارق العشري المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اختار20 لاعبا في قائمة المباراة وهم: المهدي سليمان وعمر صلاح وسيف تقا وعمرو صالح وأحمد غنيم ومصطفى إبراهيم، والحبيب حسن وشريف رضا وأدهم علاء وعمر طارق الوحش وناصر ناصر وبلال السيد وبيكالي أوبامي ومورو ساليفو وكريم الديب وسطوحي ورجب عمران، وناموري تراوري وعبدالغني محمد وبنجامين بواتينج.

وشهدت القائمة غياب كريستو فاو مابولولو وأحمد عيد وأحمد عادل ميسي وخالد الغندوروإسلام أبوسليمة ومحمود شبانة وهشام صاح بسبب الإصابة.

البنك الأهلي والعودة للانتصارات

في المقابل يحتل البنك الأهلي بقيادة طارق مصطفى المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين و8 هزائم وسجل 17 هدفا ودخل مرماه 19 هدفا وجمع 8 نقاط من أخر أربع مباريات بالفوز على بلدية المحلة والمقاولون ثم التعادل مع سموحة وزد إف سي ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 14.

ويفتقد البنك الأهلي جهود أحمد النادري المصاب بشد في العضلة الأمامية.

يدير المباراة محمود الدسوقي ويساعده شريف عبدالله ونور الدين سعيد ومعهم هشام القاضي حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو والسيد شعبان مساعد حكم فيديو.