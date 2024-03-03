صدام بين أحمد دياب وعامر حسين بسبب مباراة الأهلي وإنبي

شهدت الأيام الماضية صداما بين أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، وعامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على لجنة المسابقات، بسبب مباراة الأهلي وإنبي المقرر إقامتها يوم 15 مارس المقبل.

وعلمت “الدستور” أن عامر حسين دخل في أزمة مع أحمد دياب، لعدم إبلاغه بتفاصيل الجلسة التى تمت بينه وبين حسام حسن المدير الفني للمنتخب وعدم موافقة حسام حسن على إقامة أى مباريات بعد موعد معسكر المنتخب، وهوما وضع عامر حسين في مأزق كبير بعد تحديد مباراة الأهلي وإنبي يوم 15 مارس ورفض حسام حسن لإقامة المباراة في هذا الموعد لتعارضها مع موعد إقامة المباراة مع معسكر المنتخب الذى يقام يوم 13 مارس، استعدادا لبطولة الإمارات الودية التى تقام خلال الفترة من 22 إلى 26 مارس بمشاركة 4 منتخبات مصر وتونس وكرواتيا ونيوزيلندا.

وتمسك حسام حسن بتأجيل مباراة الأهلي وإنبي لاكتمال صفوف المحليين في معسكر المنتخب من يوم 13 مارس ويسعى أحمد دياب لتلبية طلب حسام حسن ولكن ما زال عامر حسين يتحفظ على تغيير موعد هذه المباراة لعدم إبلاغه من قبل بطلب حسام حسن ولذلك توترت العلاقة بينه وبين أحمد دياب.

وكان حسام حسن قد اختار 7 محترفين استعدادا لبطولة الإمارات الودية التى يستهل المنتخب مشواره في البطولة بمواجهة نيوزيلندا يوم 22 وفى حال الفوز سيواجه الفائز من تونس وكرواتيا

حسام حسن يختار 7 محترفين استعدادا لبطولة الإمارات الودية

وجاءت أسماء المحترفين التالي :

- محمد صلاح، نجم وهداف ليفربول الإنجليزي.

-أحمد حجازي، قائد الاتحاد السعودي.

- محمود حسن تريزيجيه، نجم طرابزون التركي.

- حمدي فتحي، لاعب وسط الوكرة القطري.

- مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي.

- عمر مرموش، نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

- محمد شريف لاعب الخليج السعودي.