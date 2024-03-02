السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

عاجل.. حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

منتخب مصر
منتخب مصر

اختار الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن، المدير الفني وإبراهيم حسن، مدير المنتخب 7 لاعبين محترفين لمعسكر شهر مارس الذي يشهد مشاركة الفراعنة في دورة ودية بالإمارات.

واللاعبون هم: 
محمد صلاح.
أحمد حجازي.
محمود حسن تريزيجيه.
حمدي فتحي.
مصطفى محمد.
عمر مرموش.
محمد شريف.
ويخوض منتخب مصر ودية أمام منتخب نيوزيلندا يوم 22 مارس بالإمارات على أن يواجه الفائز منهما الفائز من مباراة تونس وكرواتيا.

يأتي اختيار محمد صلاح ضمن قائمة المحترفين التي ستتواجد في معسكر الفراعنة، في الوقت الذي طلب فيه نادي ليفربول الإنجليزي إعفاء اللاعب من التواجد في معسكر مارس.

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