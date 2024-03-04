شوبير يكشف موقف ثلاثى الأهلى من مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف ثلاثي الأهلى وسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود كهربا، من اللحاق بمباراة الزمالك في نهائى كأس مصر (نسخة 2022 /2023).

موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك (نسخة 2022 /2023)

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، مساء الجمعة المقبل، على ستاد الأول بارك في الرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022 /2023).

وتقام المباراة بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات موسم الرياض.

شوبير: كهربا سيكون له دور مع الأهلى خلال قمة نهائى الكأس

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الإثنين:" هناك حالة من القلق تسيطر على صفوف الأهلي، بسبب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بسبب اختلاف نوعية تدريباته مع المارد الأحمر عن فريقه السابق".

وأضاف شوبير:" أبو علي شعر بشد فى العضلة الخلفية، عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني الماضية، بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف نظيف".

وأكمل:" أبو علي سيخضع لفحص طبي اليوم، لحسم موقفه من اللحاق بالسفر مع بعثة الفريق الأحمر للسعودية من عدمه".

وعن موقف كريم نيدفيد، أوضح شوبير:" لا توجد مشكلة لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بشأن اللاعب، نيدفيد لا يعاني أي إصابات مزمنة بالركبة".

وشدد:" نيدفيد يعاني شدا خفيفا في الركبة، وهو ما دفع كولر لإراحته خلال مواجهة يانج أفريكانز الماضية، اللاعب كان هدفا واضحا لمودرن فيوتشر على مدار الفترة الماضية".

وأشار شوبير إلى أن كولر يرفض جميع محاولات رحيل نيدفيد، متمسكا ببقاء اللاعب، لحاجة الفريق الفنية له.

واختتم قائلا:" كهربا لا يعاني أي إصابات وجاهز للمشاركة مع الفريق، اللاعب سيرافق بعثة الأهلي للسعودية لخوض قمة نهائي كأس مصر، متوقعا أن يكون له دور مع الأحمر على حسب أحداث المباراة ونتيجتها".