الإثنين 04 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

شوبير يكشف موقف ثلاثى الأهلى من مباراة الزمالك فى نهائى كأس مصر

الأهلي
الأهلي

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن موقف ثلاثي الأهلى وسام أبو علي وكريم نيدفيد ومحمود كهربا، من اللحاق بمباراة الزمالك في نهائى كأس مصر (نسخة 2022 /2023).

موعد نهائى كأس مصر بين الأهلى والزمالك (نسخة 2022 /2023)

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع غريمه التقليدي الزمالك، مساء الجمعة المقبل، على ستاد الأول بارك في الرياض، في المباراة النهائية من بطولة كأس مصر نسخة الموسم الماضي (2022 /2023).

وتقام المباراة بالمملكة العربية السعودية، على هامش فعاليات موسم الرياض.

شوبير: كهربا سيكون له دور مع الأهلى خلال قمة نهائى الكأس

وقال شوبير في تصريحات إذاعية، صباح اليوم الإثنين:" هناك حالة من القلق تسيطر على صفوف الأهلي، بسبب المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي، بسبب اختلاف نوعية تدريباته مع المارد الأحمر عن فريقه السابق".

وأضاف شوبير:" أبو علي شعر بشد فى العضلة الخلفية، عقب مباراة يانج أفريكانز التنزاني الماضية، بمجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدف نظيف".

وأكمل:" أبو علي سيخضع لفحص طبي اليوم، لحسم موقفه من اللحاق بالسفر مع بعثة الفريق الأحمر للسعودية من عدمه".

وعن موقف كريم نيدفيد، أوضح شوبير:" لا توجد مشكلة لدى الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر بشأن اللاعب، نيدفيد لا يعاني أي إصابات مزمنة بالركبة".

وشدد:" نيدفيد يعاني شدا خفيفا في الركبة، وهو ما دفع كولر لإراحته خلال مواجهة يانج أفريكانز الماضية، اللاعب كان هدفا واضحا لمودرن فيوتشر على مدار الفترة الماضية".

وأشار شوبير إلى أن كولر يرفض جميع محاولات رحيل نيدفيد، متمسكا ببقاء اللاعب، لحاجة الفريق الفنية له.

واختتم قائلا:" كهربا لا يعاني أي إصابات وجاهز للمشاركة مع الفريق، اللاعب سيرافق بعثة الأهلي للسعودية لخوض قمة نهائي كأس مصر، متوقعا أن يكون له دور مع الأحمر على حسب أحداث المباراة ونتيجتها".

الاهلى الزمالك نهائى كاس مصر كريم نيدفيد محمود كهربا شوبير

مواد متعلقة

فرمان سويسرى بفرض الحظر الإعلامى على لاعبى الأهلى قبل مواجهة الزمالك

كولر يدرس تعديل برنامج الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة ويستعد للزمالك غدا.. وديانج يطير إلى النمسا

بعثة الزمالك تطير إلى السعودية الإثنين المقبل لمواجهة الأهلى فى نهائى الكأس

الأكثر قراءة

بالأسعار ونظام السداد.. طرح جديد لشقق سكن مصر بالتقسيط على 20 سنة

موقف كولر النهائى من رحيل أحمد عبدالقادر إلى الدورى التركى فى الصيف

وفاة الفنان جميل برسوم بعد صراع مع المرض

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

تقدم كبير فى مفاوضات مصر.. وتصريحات نائبة بايدن تقلب الموازين فى إسرائيل

الصفقة الصينية.. أكبر منطقة صناعية على البحر المتوسط باستثمارات مليارية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

«كاندى كراش».. نضال المُهرجين فى مسرح «الشمس»

وائل لطفي

ملامح تصحيح المسار

محمد العسيري

حلمى بكر الذى لا يعرفه أحد

محمود خليل

«بدرالدين».. و«كروان التلاوة»

ماجد حبته

.. ومدير «الفاو» فى القاهرة

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

خلافات أم مماطلة.. هل يريد يحيى السنوار تصعيد الحرب فى رمضان؟

هل تستطيع العشائر المحلية فى غزة ملء فراغ حماس بعد الحرب؟

عشرات المستعمرين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال