كولر يمنح لاعبى الأهلى راحة ويستعد للزمالك غدا.. وديانج يطير إلى النمسا

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي منح اللاعبين راحة من المران الجماعي اليوم الأحد وفقاً لبرنامجه الفني للفريق.

وكان كولر قرر منح اللاعبين راحة سلبية من المران الجماعي اليوم الأحد، بعد تدريبات صباح أمس السبت التي أقيمت على ملعب التتش استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

و يستأنف الفريق الأول بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية غدا الإثنين قبل السفر إلى السعودية لخوض نهائي كأس مصر أمام الزمالك المقرر له لها يوم الجمعة المقبل، على ستاد الأول بارك بالمملكة العربية السعودية.

وكان الفريق الأول بالنادي الأهلي قد تأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، بعد تصدر جدول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة متفوقًا على يانج أفريكانز التنزاني بفارق 4 نقاط حيث يمتلك بطل تنزانيا 8 نقاط وهو نفس رصيد شباب بلوزداد الجزائري صاحب المركز الثالث وتذيل ميدياما الغاني المجموعة برصيد 4 نقاط.

أليوديانج يطير إلى النمسا اليوم

في سياق آخر يطير المالي أليو ديانج لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي للسفر إلى النمسا خلال الساعات القليلة القادمة وذلك من أجل تنفيذ البرنامج الموضوع له للتعافي من الإصابة التي تبعده عن الملاعب في الفترة الحالية.

ويغادر أليو ديانج القاهرة اليوم متجهاً إلى النمسا من أجل جراحة في الغضروف مع أحد الخبراء الذين يتعامل معهم النادي الأهلي وسيرافقه في تلك الرحلة طبيب من قطاع الناشئين في القلعة الحمراء في ظل ارتباط رئيس الجهاز الطبي بمواجهة الفريق الأول مع الزمالك في نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يقوم أحمد جاب الله طبيب الفريق الأول بالنادي الأهلي بتجهيز برنامج تأهيلي لـ “أليو ديانج” بعد إجراء الجراحة وذلك بالتنسيق مع الطبيب النمساوي من أجل تحضير اللاعب للعودة للمشاركة في المباريات.

وكان أليو ديانج قد شارك في مباراتين من أصل 5 مواجهات مع منتخب مالي خلال بطولة كأس إفريقيا التي أُقيمت في كوت ديفوار، إلا أنه خرج من حسابات مارسيل كولر المدير الفني للأهلي بعد عودته بسبب إصابته في الركبة.

فيما شارك مع الأهلي هذا الموسم حتى الآن في 15 مباراة فقط لم يسجل أو يصنع خلالها أي هدف.