كولر يدرس تعديل برنامج الأهلى قبل مواجهة الزمالك فى نهائى كأس مصر

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، على إجراء تعديل على برنامج الإعداد لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر نسخة 2022/ 2023 المقرر له الجمعة المقبل في الرياض بالسعودية.

ويرغب المدير الفني للأهلي في خوض مران على الملعب، الذي يستضيف المباراة، وبالتالي فإنه يدرس حاليًا تغيير موعد السفر ليكون صباح الأربعاء، على أن يخوض المران مساء نفس اليوم على الملعب أو تقديم موعد السفر 24 ساعة ليكون يوم الثلاثاء المقبل.

وكشف مصدر داخل الأهلي أن كولر استقر مع جهازه المعاون على الاكتفاء بمران وحيد فى الرياض يوم الخميس المقبل، ولكن علم أن الملعب الذى من المفترض أن تقام عليه المباراة سيكون مشغولًا بمواجهة في الدوري السعودي تجمع بين النصر مع الرائد بالجولة الــ23 من دوري روشن السعودي.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن السويسري مارسيل كولر كلف الجهاز المعاون بتقرير عن آخر 3 مباريات للزمالك وآخر مواجهة بين الفريقين، من أجل تجهيز خطته لمواجهة الزمالك واختيار التشكيل الأفضل لخوض اللقاء المرتقب.

مران الأهلي| الفريق يبدأ الاستعداد لنهائي كأس مصر

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أدى مرانه صباح أمس السبت، على ملعب التتش استعدادًا لمباراة ‏الزمالك في نهائي كأس مصر، والمقرر لها يوم 8 مارس الجاري على استاد «الأول بارك» ‏في السعودية.‏

وخاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة يانج أفريكانز التنزاني تدريبات استشفائية ‏للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما اشتملت تدريبات باقي اللاعبين على جزء بدني وتقسيمة بالكرة، والتي حرص خلالها الجهاز الفني على تطبيق الجوانب الخططية تحت إشراف السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول.

وواصل محمد الشناوي كابتن الفريق تنفيذ برنامجه التأهيلي بالجري حول الملعب وأداء بعض ‏الفقرات ضمن البرنامج الخاص به تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.‏

وأغلق الفريق الأول بالنادي الأهلي ملف بطولة دوري أبطال إفريقيا بشكل مؤقت بعد الفوز على يانج أفريكانز، في ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد القاهرة بهدف دون رد، وحسم التأهل إلى الدور ربع ‏النهائي للبطولة متصدرًا قمة المجموعة الرابعة برصيد 12 نقطة.‏