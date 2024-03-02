السبت 02 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

بعثة الزمالك تطير إلى السعودية الإثنين المقبل لمواجهة الأهلي في نهائي الكأس

الزمالك
الزمالك

استقر الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على موعد سفر  الفريق إلى المملكة العربية السعودية.

وقرر الجهاز الفني السفر للمملكة العربية السعودية يوم الإثنين المقبل، استعدادًا لخوض مباراة نهائي كأس مصر أمام الأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الأهلي يوم الجمعة القادم باستاد الأول بارك في السعودية في نهائي كأس مصر للموسم الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة سوار الغيني المقرر لها غدًا الأحد، في الجولة السادسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 13 نقاط من 4 انتصارات وتعادل، وحسم تأهله لدور الثمانية للبطولة.

يسعى الزمالك لتأكيد صدارته لمجموعته في بطولة الكونفيدرالية الإفريقية عندما يواجه فريق سوار كويا الغيني غدا في الجولة السادسة والأخيرة في المجموعة الثانية بدور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك وسوار كويا 

تقام مباراة الزمالك وسوار كويا بطل غينيا في التاسعة مساء غدا "الأحد" باستاد القاهرة ويديرها طاقم تحكيم من إثيوبيا بقيادة تيودروس ميتيكو حكم ساحة ويساعده كل من فاسيكا يوليشيت ومصطفى مكي محمد ومعهم هاليوسوس بيليتي حكما رابعا ويراقب المباراة المغربي جمال كاواشي ويراقب الحكام التنزاني ليزلي ليونارد.

من المؤكد أن يقوم الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز سيقوم بمنح الفرصة لعدد كبير من اللاعبين لاراحة الأساسين للمواجهة المرتقبة أمام الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي بطولة كأس مصر المؤجلة من الموسم الماضي وقد يدفع جوزيه جوميز ب8 لاعبين لم يشاركوا في المباراة الأخيرة أمام الداخلية في الدوري وهم محمد عواد في حراسة المرمى ومحمود علاء وياسر حمد في الدفاع والأوغندي ترافيس موتيابا ومحمد أشرف روقا ومحمد شحاتة وأحمد حمدي في الوسط وسيف الجزيري في الهجوم..والتشكيل المتوقع يتكون من:

-حراسة المرمى: محمد عواد.

-خط الدفاع: مصطفى الزناري – محمود علاء – ياسر حمد – عمر جابر.

-خط الوسط: ترافيس موتيابا - محمد أشرف روقا - محمد شحاتة - أحمد حمدي.

-خط الهجوم: سامسون أكينولا – سيف الجزيري.

 

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موعد مباراة الزمالك و سوار كويا الغيني في الكونفيدرالية والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة

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