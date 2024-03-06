عاجل.. صواريخ "حزب الله" اللبناني تصيب مبنى في شمال إسرائيل
أعلن "حزب الله" اللبناني مساء يوم الثلاثاء، استهدافه لمبنى في مستوطنة أفيفيم الإسرائيلية بالأسلحة المناسبة، مؤكدا إصابته بشكل مباشر.
وفي بيان له، قال "حزب الله": "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة، وردا على اعتداءات العدو الصهيوني على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 10:45 من مساء يوم الثلاثاء (بتوقيت لبنان)، مبنى في مستعمرة افيفيم بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".
وأكد "حزب الله" اللبناني قبل ذلك بساعات قليلة، استهدافه لمبنى في مستوطنة كريات شمونا بشمال إسرائيل، مؤكدا إصابته بشكل مباشر وإيقاع إصابات مؤكدة فيه.
كما أعلن الحزب أنه استهدف مستوطنة كفربلوم الإسرائيلية بعشرات صواريخ الكاتيوشا.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بدوي صفارات الإنذار في مناطق كفر بلوم وكريات شمونا وبيت هيلل شمال إسرائيل، إثر إطلاق رشقة صاروخية كبيرة من لبنان.