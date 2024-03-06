أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024

أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024 من أكثر ما يشغل بال المصريين في مختلف المحافظات مع اقتراب شهر رمضان المبارك الذي يوافق 11 مارس 2024، وذلك لرغبة الأسر المصرية في تخزين كميات من اللحوم الحمراء والبيضاء، وعلى رأسها الفراخ والبط والحمام استعدادًا لعزومات وولائم رمضان، حيث تجمع عليها الأهالي والأحباب.

بورصة الدواجن اليوم الأربعاء 6-3-2024

شهدت أسعار الدواجن اليوم الأربعاء 6 مارس 2024، انخفاضًا كبيرًا قبل بداية التعاملات في البورصة والأسواق، حيث تراجع سعر الفراخ البيضاء بمقدار 5 جنيهات للكيلو، وفقًا لآخر تحديث لبورصة الدواجن الرئيسية.

توقعات بانخفاض الفراخ البيضاء

قال نائب رئيس شعبة الدواجن في الغرف التجارية، أبوالفتوح مبروك، إن هناك توقعات بانخفاض الأسعار بعد انخفاض سعر الدولار، مشيرًا إلى أن أسعار الأعلاف انخفضت بنسبة تزيد عن 20%، ومن المتوقع أن ينعكس ذلك على أسعار الدواجن والبيض في الفترة القادمة.

وأكد "مبروك" في تصريحات تلفزيونية، أن سعر كيلو الدواجن من المتوقع أن يتراوح بين 80 إلى 85 جنيهًا للمستهلك بعد الأسبوع الأول من شهر رمضان، كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد زيادة في العرض من الدواجن والبيض، مما سيساهم في انخفاض الأسعار.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

تبدأ أسعار الفراخ البيضاء في مصر اليوم من 88 جنيهًا بدلًا من 93 جنيهًا، ومن المتوقع أن تصل إلى المستهلك النهائي بأسعار تتراوح بين 95 و110 جنيهات.

وتتراوح أسعار فراخ أمهات الدواجن البيضاء بين 79 و80 جنيهًا للكيلو، بينما وصل سعر البط المسكوفي إلى 97 جنيهًا.

أسعار الدواجن اليوم

سُجلت أسعار الدواجن الحمراء والساسو بمبلغ 100 جنيه للكيلو في البورصة، وتتراوح أسعار البيع بين 105 إلى 115 جنيها للكيلو.

أما بالنسبة للفراخ البلدي، فتبلغ أسعارها 115 جنيهًا عند التسليم في أرض المزرعة، وتصل إلى المستهلكين بأسعار تتراوح بين 118 و130 جنيهًا للكيلو.

أسعار البانيه اليوم الأربعاء 6 مارس

أما فيما يتعلق بأجزاء الدواجن، فقد سُجلت أسعار البانيه اليوم بين 200 و230 جنيهًا، وسعر الشيش طاووق يتراوح بين 200 و220 جنيهًا، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسُجل سعر كيلو الكبدة بمبلغ 120 جنيهًا، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.

سعر كرتونة البيض اليوم هو كالتالي:

- سعر كرتونة البيض الأبيض يبلغ 155 جنيهًا.

- يتم بيع كرتونة البيض الأبيض للمستهلك بسعر يبدأ من 160 جنيهًا.

- أما سعر كرتونة البيض البلدي فقد وصل إلى حوالي 165 جنيهًا للمستهلك.

سعر كيلو البط اليوم الأربعاء 6 مارس 2024

هبط سعر كيلو البط اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 داخل المزارع، حيث سجل سعر الكيلو الواحد 100 جنيه، ومن المعلوم أنه يوجد للبط عدة أنواع لذلك يختلف سعر كل نوع على الآخر، ونظرًا للإقبال الشديد على شراء البط والفراخ نقدم لكم قائمة الأسعار بحسب ما تم إعلانه:

يتراوح سعر كيلو البط البلدي ما بين 100-110 جنيهات.

بلغ سعر كيلو البط المسكوفي الآن 95 جنيهًا.

شهد كيلو البط الفرنساوي انخفاضًا كبيرًا خلال اليومين السابقين، حيث سجل سعر 70 جنيهًا.

في حين ثبت سعر كيلو البط المولار عند 90 جنيهًا.

وأخيرًا سجل سعر كيلو البط البغال نحو 90 جنيهًا.

سعر كتكوت البط اليوم

فيما يلي سعر كتكوت البط الذي يبلغ من العمر يومًا واحدًا داخل البورصة المصرية: