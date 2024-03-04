الإثنين 04 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تراجع أسعار الفراخ البيضاء والبط اليوم الإثنين 4 مارس 2024 في المزرعة

دواجن
دواجن

يشهد سوق الدواجن حالة التراجع التتدريجي، خاصة مع تراجع أسعار الأعلاف خلال الأسابيع القليلة الماضية حيث تراجعت أسعار الأعلاف ما يقرب عن 5000 الف جنية في الأسبوع الماضي، ووفقا إلي تصريحات رئيس شعبة الدواجن عبدالعزيز السيد أن أسعار الدواجن سوف تشهد تراجع كبير مع الدورات الجديدة حيث أن الأسعار مازال بها  ارتفاع نتيجة إلى دخول تلك الدورات في فترة ارتفاع أسعار الأعلاف.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأثنين 4 مارس 2024

ونستعرض في السطور التالية أسعار الدواجن في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن والتي جاءت كالتالي:

تراجعت أسعار الفراخ البيضاء في بداية التعاملات الصباحية في بورصة الدواجن، حيث سجلت أسعار الدواجن اليوم الأثنين 4 مارس 90 جنية للكيلو مقابل أسعار أمس الأحد والتي سجلت أسعارها 93 جنية للكيلو الواحد.

أسعار الفراخ الساسو اليوم الأثنين 4 مارس 2024

وقد تراجعت أسعار الفراخ الساسو في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن للمستهلك حيث سجلت أسعارها اليوم سعر تراوح مابين   100 جنيه 101 جنيه، مقابل أسعار أمس الأحد والتي سجلت 103 جنية للكيلو.

أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين 4 مارس 2024

تراجعت أسعار الفراخ البلدي اليوم الأثنين في مستهل التعاملات الصباحية داخل بورصة الدواجن لحم الفراخ البلدي لتسجل 90 جنيه للكيلو، بينما سجلت أسعار لحم أمهات أبيض سعر 81 جنيه.

أسعار الفراخ البيضاء والبانيه والبيض اليوم الإثنين 4-3-2024 فى بورصة الدواجن

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أسعار لحم البط اليوم الأثنين 4 مارس 2024

سجلت أسعار لحوم البط الفرنساوي من 60 إلى 65 جنيهًا للكيلو في بورصة الدواجن، بينما سجلت أسعار لحم البط المولار سعر تراوح  مابين 65 إلى 75 جنيها للكيلو في بورصة الدواجن، وحقق سعر البط المسكوفى 100 جنيه.

أسعار البيض اليوم الأثنين 4 مارس 2024

  بينما سجلت أسعار كرتونة البيض الأحمر سعر تراوح مابين 145 إلي 155 جنيهًا .

 و صل سعر كرتونة البيض الأبيض مابين 145 إلي 155 جنيهًا

 سجلت أسعار كرتونة البيض البلدي للمستهلك بدءا من 170 جنيها.

أسعار مجزأت الدواجن اليوم الأثنين 4 مارس 2024

بينما بلغ  سعر كيلو البانيه اليوم من 195إلي   215 جنيهًا

سجلت أسعار كيلو الأوراك يتراوح سعره بين 92 و105 جنيهات للكيلو

الكبد والقوانص يتراوح سعرها بين 89 و98جنيه للكيلو. 

وقد سجل سعر كيلو الأجنحة ما بين 43 و58جنيها.

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