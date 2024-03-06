الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

منوعات

قائمة أكلات شهر رمضان 2024

أفضل أكله في رمضان
أفضل أكله في رمضان

تبحث السيدات عن أنواع مختلفة من الأكلات مع حلول شهر رمضان 2024، لإسعاد أسرتها بأفضل الأكلات التي يحبها الكبير والصغير.

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

يمكنك الأن تحضير أنواع مختلفة من الأكلات خلال شهر رمضان 2024، ومن المقرر بدء الشهر المعظم يوم الإثنين المقبل الموافق 11 مارس 2024، لذلك يرصد الدستور في تقريره قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير، وإليكي التفاصيل الكاملة في السطور التالية:

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جدول أكلات شهر رمضان.. طريقة عمل البطاطس البورية بالكريمة

1 - محشي ورق عنب  - فراخ مشويه - الأرز الأبيض.

2 - مكرونة بشاميل  - طبق سلطة خضراء.

3 - سبانخ  - مع طبق من الأرز - لحمة.

4 - بط مشوي بدبس الرمان  - سمبوسة بالجبنة.

5 - شوربة لسان عصفور - طبق سلطة خضراء - فراخ مشويه.

6 - حمام محشي فريك - كبيبة - شوربة خضار.

7 - طاجن لحمة - أرز بشعرية - سلطة خضراء - سمبوسة بالجبنه.

8 - طاجن فراخ بالجبنه - أرز بالكاري - شوربة طماطم.

9 - صينية سمك فيليه  شوربة سي فود - أرز صيادية.

10 - مسقعه بالبشاميل - شوربة خضار - أرز بالشعيرية - سلطة خضار.

11 - فخدة ضاني مشوية - أرز بالمكسرات -  سلطة دقوس - شوربة شعيرية.

12 - كفنة بالبطاطس - أرز بالشعيرية - سمبوسة بالجبنه - شوربة خضار.

جدول أكلات شهر رمضان.. طريقة عمل البطاطس البورية بالكريمة

أفكار لإفطار رمضان 30 يوما.. جدول أكلات رمضان بدون تعب

أفكار أكل شعبي.. قائمة أكلات شهر رمضان 2024 توفر عليك مجهود التفكير

جدول أكل رمضان 30 يوما.. قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك التفكير


جدول أكلات رمضان بالصور

قبل حلول الشهر الكريم.... جدول اكل رمضان 30 يوم

 

قبل حلول الشهر الكريم.... جدول اكل رمضان 30 يوم
قبل حلول الشهر الكريم.... جدول اكل رمضان 30 يوم
قبل حلول الشهر الكريم.... جدول اكل رمضان 30 يوم

ما هي أفضل أكله في رمضان؟

تعد المحاشي بكل أنواعها من أفضل الأكلات التي تعتمد عليها الأمهات خلال شهر رمضان، وخاصة الطيور بجانب المحاشي مثل البط أو الحمام بالفريك، أما عن الصواني فهناك العديد مثل المكرونة بالبشامل والجلاش باللحمة المفرومة.

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