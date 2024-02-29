أفكار لإفطار رمضان 30 يوما.. جدول أكلات رمضان بدون تعب

ننشر أفكار فطار رمضان 2024، حيث تبحث السيدات عن أفكار مختلفة لتحضير الطعام خلال شهر رمضان، خاصة أن فكرة التحضير يوميا لإفطار مختلف تؤرق الكثير من السيدات، من أجل توفير سفرة تنال إعجاب أسرهم يوميا، خاصة خلال شهر رمضان، الذي يحتاج لـ30 فكرة متنوعة.

افكار لإفطار رمضان 30 يوما.. جدول أكلات رمضان بدون تعب

وتنشر “الدستور” في السطور التالية مجموعة من أبرز الأفكار التي يمكن بسهولة الاعتماد عليها خلال شهر رمضان في تحضير الوجبات، لنسهل على السيدات تحضير وجبات بشكل مختلف.

قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير

صينية بطاطس بكرات اللحم:

المقادير:

1/2 كيلو لحم مفروم

بصلة كبيرة مبشورة ناعم

فلفل أخضر مبشور ناعم

5 فصوص ثوم

ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

فلفل أسود

رشة قرفة

3 حبات بطاطس مقطعة طرنشات.

فلفل أخضر مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1/2 كوب مرق.

ملح.

فلفل اسود.

٧ بهارات.

خطوات التحضير:

نحضر كرات اللحم بوضع كل المقادير مع بعضها وعجنها جيدًا.

يفضل وضعها في الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم نشكلها كرات.

نقلي كرات اللحم في زيت ساخن على النار حتى تأخذ لونا ذهبيا.

في البايركس نضع حلقات البطاطس وعليها قطع الفلفل الأخضر والثوم المفروم ونتبلها بالملح والفلفل والبهارات والكمون ثم نضع المرق ثم نضع كرات اللحم ثم نغطيها بورق الفويل وندخلها فرن ساخن.

عندما تنضج نزيل ورق الفويل ونتركها تتحمر ثم تقدم وبالهنا.

صورة الخطوة 5 من وصفة صينية بطاطس بكرات اللحم

لحم شرائح بصوص الديمي جلاس:

المقادير:

600 جرام شرائح لحم بقري سميكة بشكل وسط.

200 جرام مشروم طازج أو معلب.

2 حبّة بصل مقطّع جوانح

4 كوب صوص ديمي جلاس.

1/2 كوب مرقة لحم.

1/2 كوب بازلاء.

2 ملاعق كبيرة زبدة.

1/2 ملعقة صغيرة ثوم مهروسظ

ملح.

فلفل أسود.



خطوات التحضير:

بالنسبة للّحم فأهم خطوة هي تَرك قطعة اللّحم بالفريزر حوالي نصف ساعة حيث يجب أن تكون نصف مُجَمَّدة حتى يَسهُل تقطيعها.

ثم نخرجها ونقطعها بسكين حاد إلى شرائح رفيعة جدًا قدر الإمكان.

قومى باستخدام 2 ملاعق كبيرة من بودرة مرقة اللّحم على نصف كوب ماء أو نستخدم مكعب مرقة أو شوربة لحم منزلية يعني حسب المتوفر.

استخدمي كذلك بودرة صوص ديمي جلاس وجهّزيها حسب المكتوب على العبوة.

قومى باذابة 80 جرام من البودرة مع لتر من الماء بقدر عميق على نار متوسطة مع التقليب المستمر.

ثم أضيفي إليها مرقة اللحم ونتركهم على النار حتى الغليان مع التقليب بين الحين والآخر حتى يثخن قوام الصوص ويقل حجمه ويصبح داكن اللّون.

وفي هذه الأثناء نُذيب الزبدة بمقلاة كبيرة ثم نشوِّح بها الثوم وعندما يتغيّر لونه وتفوح رائحته نُضيف حلقات البصل مع التقليب المستمر إلى أن يلين قوامه تمامًا وبعد ذلك نُضيف إليه المشروم مع رشّة من الملح والفلفل الأسود.

عندما يلين قوام الخضروات نضع شرائح اللّحم مع التقليب المستمر حتى يتغير لونها إلى البني.

عندما يغلي الصوص نضيف إليه خليط الخضروات واللحم ونتركهم على نار متوسطة حوالي نصف ساعة أو حتى تقل كمية الصوص وينضج اللّحم تمامًا وقُرب الانتهاء نضيف البازلاء إذا استُخدِمَت ثم نرفع الخليط عن النار.

يتم تناوُله مع المكرونة الوايت صوص أو البطاطس المهروسة بالزبدة حسب الذوق وطبعًا يُفضَّل تناوُله ساخنًا أو دافئًا.

جدول أكل رمضان 30 يوما

طريقة عمل السجق البلدي:

المقادير:

السجق البلدي:

1 كيلو من السجق البلدي.

الطماطم:

4 ثمرات كبيرة من الطماطم الناضجة تقطع الى مكعبات.

الفلفل الرومي:

ربع كيلو من الفلفل الرومي يقطع إلى شرائح طولية.

الفلفل الأخضر:

٧ ثمرات من الفلفل الأخضر تقطع الى حلقات.

البصل:

4 ثمرات من البصل الاحمر تقطع الى شرائح جوانح.



الكاتشب:

2 ملعقة كبيرة من الكاتشب.

الثوم المفروم:

1 ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

الزيت:

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة أو زيت عباد الشمس أو زيت الزيتون.

الملح:

مقدار من نصف ملعقة صغيرة إلى ملعقة كاملة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود:

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الاسود.

السبع بهارات:

رب ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

السكر:

ثمن ملعقة صغيرة من السكر.

دبس الرمان:

1 ملعقة كبيرة من دبس الرمان.



خطوات عمل السجق البلدي:



الخطوة الأولى:

قومي بتقطيع الطماطم والفلفل على شكل مكعبات وقطعي البصل على شكل جوانح.

الخطوة الثانية:

قومي بوضع الزيت في اناء على النار حتى يسخن ثم قومي بوضع الثوم المفروم وشوحيه لمدة دقيقة مع التقليب المستمر حتى يكون لونه ذهبي

الخطوة الثالثة:

قومي بوضع السجق على الثوم وشوحيهم جيدا حتى يتغير لون السجق،

الخطوة الرابعة:

قومي بوضع شرائح البصل وقلبيه مع المكونات حتى يذبل.



الخطوة الخامسة:

قومي بوضع الطماطم والفلفل على السجق والكاتشب وقلبيهم جيدا.



الخطوة السادسة:

قومي بوضع الملح والفلفل الاسود والسبع بهارات و السكر وقلبيهم جيدا.

الخطوة السابعة:

قومي بتغطية الاناء واتركي السجق البلدي على نار هادئة لمدة تتراوح من ربع ساعة حتى ثلث ساعة بالاكثر حتى ينضج.

الخطوة الثامنة:

قومي بوضع ملعقة دبس الرمان على السجق وقلبيه جيدا ثم ارفعيه من على النار وقدميه بجانب المكرونة بالصلصة أو مع الخبز البلدي أو مع الفينو بجانب المخلل والصلصات مثل الكاتشب والمسطردة والمايونيز حسب الرغبة.