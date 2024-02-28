خطوة بخطوة.. طريقة عمل البيتزا في المنزل بسهولة

البيتزا واحدة من أهم وجبات الغداء والوصفات المحببة للجميع وخاصة الأطفال، وفي ظل ارتفاع بعض الأسعار يبحث الكثير عن تقديم أكبر كمية من الطعام ولكن بطعم مميز وتكون وجبة متكاملة من البروتين والنشويات والخضروات، مما جعلنا ننشر طريقة عمل البيتزا في المنزل.

طريقة عمل البيتزا في المنزل

ويوضح “الدستور” كيفية عمل البيتزا لأنها تعتبر وجبة اقتصادية متكاملة لأنها لا تحتاج إلى المزيد من المكونات ويمكن تقديمها بجانب الصوصات المختلفة المحببة للجميع مثل الكاتشب والمايونيز والهوت صوص والباربكيو.

ونقدم إليك في هذا التقرير طريقة عمل البيتزا في خطوات سهلة وبسيطة:

طريقة عمل عجينة البيتزا

المقادير:

الدقيق: 3 أكواب دقيق أبيض فاخر متعدد الاغراض.

زيت الزيتون: 2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الملح: 1 ملعقة صغيرة من الملح.

الخميرة: كيس خميرة فورية.

السكر: 1 ملعقة صغيرة من السكر.

الماء: 1 كوب ماء دافىء.

طريقة تحضير عجينة البيتزا

الخطوة الأولى:

قومي بوضع الخميرة الفورية على الماء الدافىء والسكر، وذوبيهم جيدًا.

الخطوة الثانية:

اقومي بخلط الدقيق والملح وضعيهم فى إناء كبير يصبح للعجن.

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة الزيت إلى الدقيق والملح.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة الماء والخميرة إلى الدقيق واخلطيهم جيدًا.

الخطوة الخامسة:

قومي بالاستمرار فى العجن وضيفى القليل من الماء إذا لزم الأمر.

الخطوة السادسة:

قومي بوضع العجين فى إناء كبير وغلفيه جيدًا، واتركيه لمدة ساعة حتى يخمر.

الخطوة السابعة:

قومي بإحضار صنية البيتزا وضعى فيها قليل من زيت الزيتون، وابئى بتقطيع العجين وافرديها جيدًا فيها.

الخطوة الثامنة:

قومي بإضافة الصلصة والحشوات حسب الرغبة.

مقادير عمل صلصة البيتزا

المقادير:

البصل: 1 ثمرة بصل احمر متوسطة مفرومة.

الثوم: 10 فصوص ثوم كبيرة مفرومة.

الزعتر: 1 ملعقة كبيرة من الزعتر المجفف.

الطماطم: 2 كوب من عصير الطماطم.

الفلفل الاسود: 1 ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

الملح: 1 ملعقة صغيرة من الملح.

السكر: نصف ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة عمل صلصة البيتزا

الخطوة الأولى:

قومي بتسخين إناء جيدًا، ضعى فيه ملعقة من الزيت.

الخطوة الثانية:

قومي بإضافة البصل المفروم وقلبيه جيدًا.

الخطوة الثالثة:

قومي بإضافة الثوم إلى البصل واستمرى فى التقليب حتى يأخذ اللون الذهبى.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة عصير الطماطم إلى البصل والثوم.

الخطوة الخامسة:

قومي بإضافة ملعقة الزعتر والفلفل الأسود والملح إلى الخليط.

الخطوة السادسة:

انتظرى حتى تنضج الصلصة، وضعيها على عجينة البيتزا.