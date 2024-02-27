خطوة بخطوة.. طريقة عمل الخشاف "المشروب الرمضاني المميز"

مع اقتراب شهر رمضان 2024، تبحث الكثير من السيدات عن وصفات مميزة يمكن تحضيرها خلال شهر رمضان، من أجل أفكار إفطار شهر رمضان 2024، ونقدم في السطور التالية طريقة عمل وصفة الخشاف وهى واحدة من أبرز الوصفات التى يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان الكريم.

طريقة عمل الخشاف

وتشتهر موائد إفطار رمضان بكثير من المشروبات التي تروى ظمأ الصائمين بعد الامتناع أكثر من 14 ساعة عن تناول الطعام والشراب.

ويعد "الخشاف" من أكثر المشروبات الرمضانية شهرة، فهو عبارة عن قمر الدين، وفواكه مجففه كالتين والقراصيا، منقوع بالماء ومضاف علية مكسرات، ويفضله الصغار والكبار.

مقادير عمل الخشاف

بلح: موب من البلح المجفف.

مشمشية: 1 كوب من المشمشية.

قراصيا: ١ كوب من القراصيا.

تين: ١ كوب من التين المجفف.

ماء: ١ لتر ونصف.

سكر: ٣ ملاعق كبيرة من السكر.

قمر الدين: نصف لفة قمر الدين.

مكسرات:حسب رغبتك.

قطع فاكهة:حسب رغبتك.

طريقة تحضير الخشاف

الخطوة الأولى:

قومى بغسل البلح الجاف جيدًا، وتخلصى من النواة لموجودة داخلة.

الخطوة الثانية:

قومي بتحضير وعاء من الماء ثم قومى بإضافة السكر له وقلبيه جيدًا حتى يذوب تمامًا.

الخطوة الثالثة:

قومي بوضع البلح فى الماء وقلبيه جيدا.

الخطوة الرابعة:

قومى بتقطيع المشمشية والتين بقطع متوسطة الحجم وضيفيها الى البلح.

الخطوة الخامسة:

قومي بوضع القراصية كما هى مع البلح والمكونات السابقة.



الخطوة السادسة:

قومي بتحضير وعاء صغير وضعى فيه نصف كوب من الماء، ثم قومى بوضع قطع قمر الدين داخله.

الخطوة السابعة:

قومي بوضع وعاء القمر الدين على النار حتى يذوب تمامًا مع التقليب المستمر حتى لا يتكتل ويمكنك إضافة قليل من السكر إليه، وانتظرى حتى يبرد قليلًا.

الخطوة الثامنة:

قومى بإضافته على الماء والبلح وباقى المكونات وقلبيهم جيدًا حتى تحصلين على مذاق شهى ولذيذ.

الخطوة التاسعة:

قومي بوضع الوعاء فى الثلاجة حتى موعد تقديمه.

الخطوة العاشرة:

يمكنك إضافة المكسرات وبعض من قطع الفاكهة مثل العنب والمشمش والخوخ إلى ها المشروب الرمضاني.