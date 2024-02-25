أجواء رمضانية تزين سوق المنشية في الإسكندرية (صور)

أغان رمضانية تنشر البهجة في محال مفروشات سوق المنشية القديم متزينة بمختلف الأشكال والألوان والأحجام من الفوانيس المضيئة استعدادا لشهر رمضان المبارك، وجذب الزبائن وتشجيع حركة البيع والشراء.

قال أحمد فوزي، أحد التجار إن حركة البيع والشراء ليست مثل العام الماضي بسبب غلاء أسعار الفوانيس والالتزامات المالية على المواطنين والذي يعد شراء الفوانيس من الرفاهيات إلا فيما يخص الأحجام الصغيرة مناسبة السعر لميزانية الأسر المتوسطة.

وتابع فوزي، أن هناك إقبالا كبيرا على شراء زينات رمضان من الأفرع المضيئة الكهربائية والأفرع الورقية الملونة فهي تشكل مصدرا للبهجة لزينات المنازل والمحال ومناسبة السعر.

وأكمل رضا محمود، أحد التجار، أن الأجواء الرمضانية في سوق المنشية مميزة للغاية ومبهجة فهي موسم منتظر ونتعمد تزيين محالنا بأفضل ما لدينا من بضائع لفرحة المواطنين لتناسب جميع الأذواق والإمكانات المادية.

وواصل مالك فتحي، أحد التجار، أن سوق المنشية واجهة أساسية لراغبي شراء زينات وفوانيس رمضان، لافتا إلى أن حركة البيع والشراء منحصرة على الفوانيس متوسطة السعر لذلك لجأ بعض التجار للإعلان عن عروض شرائية لجذب الزبائن ومتوقعين أن تزيد معدلات الشراء قبل حلول شهر رمضان.

IMG_20240223_194934

IMG_20240223_195609

IMG_20240223_194521