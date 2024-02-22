الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مستفيد من "حياة كريمة": المجمعات الخدمية وفرت علينا عناء المسافات الطويلة

حكاية كريمة
حكاية كريمة

تطوير شامل تنتهجه المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لإحداث تنمية شاملة للمواطنين البسطاء في قرى ونجوع برج العرب بالإسكندرية ليكون التطوير عمراني واجتماعي، وذلك للارتقاء بالسكان وتوفير لهم حياة كريمة تليق بهم.

وعانى سكان برج العرب من الأهالي البسطاء من إهمال دام لسنوات حتى أزاح كل هذا مشروعات التطوير التي دعمتهم ونجحت في تغيير حياتهم.

وقال بلال زهير، أحد المستفيدين من المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إن مركز ومدينة برج العرب على الرغم من كونه من أكبر مراكز محافظة الاسكندرية الا انه كان يعاني من نقص الخدمات والمشروعات التطويرية وخاصة المجمعات والمنشآت الخدمية والتي يستفيد منها المواطنين في إنهاء الإجراءات الحكومية والمعاملات القانونية. 

وتابع أنه إذا رغب أي مواطن في أنهاء أي مصلحة حكومية عليه أن يتكبد عناء المسافة إلى وسط المدينة لإنهائها وهذا يجعله يعاني من المصروفات الإضافية والمسافات الطويلة وهو أمر غاية في الصعوبة على المواطنين البسطاء خاصة كبار السن والذين لا يقدرون على هذا المشوار المرهق. 

وأوضح أن من أهم مشروعات التطوير التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة المنشآت الخدمية مثل الشهر العقاري ومكاتب البريد وغيرها والتي سهلت على المواطنين استخراج الأوراق الرسمية اللازمة وإنهاء معاملاتهم الحكومية بسهوله ويسر، خاصة أن المعاملات متطورة ومميكنة ولا تستغرق من الوقت ولا المعاملات الكثير. 

وأشاد أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة غيرت حياتنا البدائية الماضية إلى التطوير الحضاري بأحدث الطرق المنفذة، لتعوضنا عن معاناتنا وتمنحنا الحياة الكريمة التي نستحقها.
 

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مستفيدة من "حياة كريمة": المبادرة الرئاسية أنعمت علينا بمياه الشرب الصالحة

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