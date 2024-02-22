الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

متوفرة بتخفيضات تصل لـ20%.. قائمة بأسعار سلع معارض "أهلا رمضان" بالإسكندرية

اهلا رمضان
اهلا رمضان

تواصل الدولة جهودها لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال معارض “أهلا رمضان”.

وتقدم معارض “أهلا رمضان” مختلف السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق وبجودة عالية للتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، مع استمرار فتح منافذ جديدة ومعارض في مختلف أحياء المحافظة.

وتمتلئ المجمعات الاستهلاكية في إطار معارض “أهلًا رمضان” بعروض خاصة لمنتجات الشهر الكريم وتشمل “لحوم، ودواجن، وأرز، وسكر، ومكرونة، وزيوت، وسمن، وبلح، وزبيب، ودقيق، وفول، وقمر الدين، وجوز الهند، والشاي، والجبن، والصلصة، والخل، والملح”.

 

قائمة بأسعار منتجات أهلا رمضان..


- الأرز المعبأ يتراوح من 30 إلى 36 جنيها.
- السكر المعبأ بسعر 27 جنيها. 
- الدقيق المعبأ بسعر 28 جنيها. 
- المكرونه يتراوح سعرها من 9 إلى 27 جنيها على حسب الجوده والنوع. 
- العدس بسعر 40 جنيها. 
- يتراوح سعر الزيت الخليط من 70 الى 100 جنيها. 
- يتراوح سعر السمن من 95 إلى 188 جنيها.  
- الشاي بسعر 57 جنيها. 
 

أسعار اللحوم المجمدة 


- سعر الكيلو لللحوم البرازيلي المجمدة 170 جنيها 
- سعر الدواجن المجمده للكيلو الواحد 100 جنيها
- أوراك دجاج مجمده 900 جرام بسعر 90 جنيها
- سعر صدور دواجن مجمدة 57 جنيها 

أسعار ياميش رمضان 


- سعر الكيلو زبيب مصري بناتي 100جنيها
- سعر الكيلو بلح جاف 25 جنيها
- سعر الكيلو جوز هند 150 جنيها
- سعر لفة قمر الدين 400 جرام 65 جنيها 

 

وقال اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن المعرض يضم مجموعة من السلع الأساسية والاستراتيجية تقل في أسعارها عن مثيلاتها خارج المعرض بنسبة تخفيضات تتراوح بين 10 إلى 20 %.

وتابع أنه يوجد متابعة يومية من مديرية التموين على السلع الغذائية بكافة أحياء المحافظة، لافتًا إلى أن غرفة العمليات على أتم الاستعداد لتلقي أي بلاغات وسيتم التعامل مع المقصرين بكل حزم

 

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أهالي الإسكندرية عن معرض "أهلًا رمصان": خطوة مهمة للتخفيف عن المواطنين

اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
اهلا رمضان
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