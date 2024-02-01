مع انخفاض درجات الحرارة الكبير.. 8 مشروبات شتوية ساخنة تساعدك على التدفئة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” عن تعرض جمهورية مصر العربية وبعض البلاد العربية المجاورة لمنخفض جوي أوروبي وتنخفض درجات الحرارة حتى تصل إلى درجة واحدة ليلا في بعض المناطق مع نزول حبات البرد مع استمرار هطول الأمطار.

وفي موسم الشتاء يحب الكثير من الناس تناول المشروبات الدافئة، سواء من الكلاسيكيات مثل الشوكولاتة الساخنة والسحلب او عصير التفاح إلى الخيارات الأكثر ابتكارًا مثل شاي الزنجبيل أو شاي لاتيه.

وحسب موقع ديلي ميل البريطانية هناك 8 مشروبات شتوية ستساعدك على البقاء دافئًا طوال الموسم تعرف عليها.

1. عصير التفاح بالتوابل أو الهوت سيدر المنكهة:

هذا المشروب الكلاسيكي مثالي للأيام والليالي الباردة، أضف بعض التوابل إلى عصير التفاح الخاص بك عن طريق نقعه مع أعواد القرفة والقرنفل والزنجبيل الطازج، يقدم عصير التفاح مذاقًا غنيًا ولاذعًا وحلوًا، بينما تضيف رشة من جوزة الطيب إحساسًا بالدفء، ضعي فوقها بعض الينسون النجمي، وشرائح التفاح، ورشي القليل من الكراميل.

2. الشوكولاتة الساخنة:

تعتبر الشوكولاتة الساخنة أو الكاكاو هو المشروب المفضل في فصل الشتاء وطريقة رائعة للإحماء والحصول على الحلاوة في نفس الوقت، هذا المشروب سهل الصنع مغطى بالكريمة المخفوقة او المارشميلو للحصول على متعة خاصة إضافية، إذا كنت تريد نكهة أكثر ثراء، استخدم مسحوق الكاكاو غير المحلى لصنع الشوكولاتة الساخنة.

3. نبيذ ساخن بدون كحول:

مشروب جديد يقدم في المحلات النبيذ الساخن بدون كحول مشروب مثالي لاحتساءه وهو مشروب تقليدي خلال فصل الشتاء بسبب مظهره الاحتفالي يمكن القيام بإضافة عودين من القرفة وبعض حبات الينسون النجمة مع القليل من حبوب الشمر لإعداد مشروب الشتاء الساخن.

4. هوت تود:

هذا المشروب يساعد في تخفيف أعراض البرد والأنفلونزا يمكن صنعه بالماء الساخن والليمون والعسل وإضافة قطع تفاح له على عكس عصير التفاح الدافئ، فإن المشروبات الساخنة لها نكهة خفيفة ومنعشة.

5. شاي لاتيه أو الشاي الكرك:

مزيج لذيذ ودافئ من الشاي الأسود والحليب والحبهان، تشاي لاتيه مثالي للصباح أو الأمسيات الباردة، كما أنها طريقة مثالية لإشباع الرغبة الشديدة في تناول الحلويات نظرًا لنكهتها الحلوة الطبيعية، كثير من الناس يصنعون تشاي لاتيه في المنزل وهو عبارة عن ملعقة شاي وملعقة حليب بودر واقل من ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

6. شاي الزنجبيل:

الزنجبيل الطازج يعطي الشاي نكهة حارة من شأنها أن تدفئك من الداخل، قم بإضافة العسل والليمون لمزيد من النكهة والفوائد الصحية، فهذا المشروب الصحي الدافئ خفيف ويهدئ الجسم من أي نزلات برد شتوية محتملة أو اضطراب في المعدة بسبب الإفراط في تناول الطعام خلال البرد.

7. القهوة:

يعد فنجان القهوة الساخن هو الخيار المثالي للانتعاش في يوم بارد ومفضل حقيقي لأي محب للقهوة، اجعلها أكثر تميزًا بإضافة بعض الشراب المنكه أو الكريمة المخفوقة أو بشر الشيوكولاتة الدارك، إن احتساء فنجان من القهوة الدافئة اللطيفة يمكن أن يساعدك على الراحة والتدفئة خلال فصل الشتاء.

8. السحلب:

السحلب يعد من أكثر المشروبات الشتوية المشهورة التي تساعد الجسم على التدفئة ، يمكن تحضيره عن طريق ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه وملعقة كبيرة من النشا مع إضافة الحليب الساخن وبعض المكسرات.