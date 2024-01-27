السبت 27 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف تحمي نفسك من الإصابة بالتهابات المفاصل مع انخفاض درجات الحرارة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تزداد التهابات المفاصل خلال فصل الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة، ولكن هناك عدة طرق يمكن من خلالها حماية المفاصل من الالتهابات، ويعتبر التهاب المفاصل هو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر، ويتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

دراسة.. المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا يحمي من الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويدي

 

أبرز أعراض التهاب المفاصل

تتضمن الأعراض الأولية لالتهاب المفاصل:

 الألم

التيبّس

التورُّم

الاحمِرار

تقلص نطاق الحركة

 

 

الوقاية من التهاب المفاصل

هناك عدة طرق لتقليل فرص الاصابة بمرض التهاب المفاصل، ومنها ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، لتقليل فرص الاصابة بمرض التهاب المفاصل، ومنها ممارسة التمارين الرياضية التمارين الرياضية بشكل منتظم واتباع نظام غذائي معين، يوجد مجموعة من الأطعمة تساهم بفعالية في تقليل التهاب المفاصل:

الأسماك، وخاصة أسماك المياه الباردة، مثل السلمون، والتونة، والسردين.

المكسرات والبذور، مثل بذور الكتان، والشيا، والجوز.

الزيوت النباتية، مثل زيت بذور الكتان، وزيت فول الصويا، وزيت الكانولا.

الأطعمة المدعمة، مثل اللبن، والبيض، والحليب المدعم بأحماض أوميغا 3.

المكملات الغذائية المحتوية على أوميغا 3.

الكرز بفعاليته المضادة للالتهابات.

منتجات الألبان قليلة الدسم، لتحسين كثافة العظام وقوتها.

البروكلي، لبناء العظام وإبطاء تطور هشاشة العظام.

الشاي الأخضر، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي الغضروف.

الحمضيات التي تحتوي على فيتامين ه‍، حيث يساعد على منع التهاب المفاصل.

الثوم، للمساهمة في منع تلف الغضروف.

 

التمارين الرياضية

تمارين التحمل، مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات.

تمارين القوة، مثل رفع الأثقال.

تمارين المرونة، مثل التمدد، واليوجا، والبيلاتس.

تمارين التوازن، مثل رياضة التاي تشي.

الإصابة بالتهابات المفاصل انخفاض درجات الحرارة فصل الشتاء الألم التور م

مواد متعلقة

نقص فيتامين د.. عوامل آلام المفاصل في فصل الشتاء

أبرز الأسباب الشائعة والأمراض المرتبطة بـ"التهابات الجفن"

الأكثر قراءة

المعركة الكبرى.. الدولة تبدأ أكبر عملية لخفض استهلاك الدولار: 13 مليار دولار «وفرًا»

عاجل.. حقيقة وجود 3 ملايين سبيكة ذهب مغشوشة في السوق

رابط شغال.. نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024 جميع المحافظات

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية السبت

"72 ألف دولار مزورة".. كواليس القبض على مندوب إحدى الشركات داخل فرع للبنك الأهلى

روشتة «التحرر» من سيطرة «الأخضر»: تعميق التصنيع المحلى.. وتوحيد سعر الصرف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

الضمير المصرى قبل محكمة لاهاى

وائل لطفي

دعوة للمراجعة

ماجد حبته

إفريقيا 50

صفاء النجار

أروى.. من رواية مقامات الغضب

عبد الغني الشامي

محور صلاح الدين لا فيلادلفيا

د.كريمة الحفناوى

للشعب الفلسطينى وحده الحق فى تقرير مصيره

حسين دعسة

لا رادع للسفاح نتنياهو.. حكومة الحرب الإسرائيلية تبيد فعليًا غزة

الحسين عبدالرازق

فليبقى كلٌ فى مكانه!

صور

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

الدكتور محمد الباز يتفقد أجنحة معرض الكتاب 2024

فرحة الأطفال في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

التليفزيون الهندى: قرار محكمة العدل الدولية بشأن غزة انتكاسة لإسرائيل

19 مجزرة جديدة للاحتلال فى اليوم 113 من العدوان على غزة

السؤال الصعب.. هل اقتربت إسرائيل من وقف الحرب فى غزة؟