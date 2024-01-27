كيف تحمي نفسك من الإصابة بالتهابات المفاصل مع انخفاض درجات الحرارة؟

تزداد التهابات المفاصل خلال فصل الشتاء، مع انخفاض درجات الحرارة، ولكن هناك عدة طرق يمكن من خلالها حماية المفاصل من الالتهابات، ويعتبر التهاب المفاصل هو تورُّم وشعور بألم عند لمس واحد أو أكثر من مفاصل الجسم. وأعراضه الأساسية هي ألم المفاصل وتيبسها، وتزداد سوءًا مع التقدم في العمر، ويتمثَّل النوعان الأكثر شيوعًا لالتهاب المفاصل في الالتهاب المفصلي العظمي والتهاب المفاصل الروماتويدي.

أبرز أعراض التهاب المفاصل

تتضمن الأعراض الأولية لالتهاب المفاصل:

الألم

التيبّس

التورُّم

الاحمِرار

تقلص نطاق الحركة

الوقاية من التهاب المفاصل

هناك عدة طرق لتقليل فرص الاصابة بمرض التهاب المفاصل، ومنها ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم، لتقليل فرص الاصابة بمرض التهاب المفاصل، ومنها ممارسة التمارين الرياضية التمارين الرياضية بشكل منتظم واتباع نظام غذائي معين، يوجد مجموعة من الأطعمة تساهم بفعالية في تقليل التهاب المفاصل:

الأسماك، وخاصة أسماك المياه الباردة، مثل السلمون، والتونة، والسردين.

المكسرات والبذور، مثل بذور الكتان، والشيا، والجوز.

الزيوت النباتية، مثل زيت بذور الكتان، وزيت فول الصويا، وزيت الكانولا.

الأطعمة المدعمة، مثل اللبن، والبيض، والحليب المدعم بأحماض أوميغا 3.

المكملات الغذائية المحتوية على أوميغا 3.

الكرز بفعاليته المضادة للالتهابات.

منتجات الألبان قليلة الدسم، لتحسين كثافة العظام وقوتها.

البروكلي، لبناء العظام وإبطاء تطور هشاشة العظام.

الشاي الأخضر، لاحتوائه على مضادات الأكسدة التي تحمي الغضروف.

الحمضيات التي تحتوي على فيتامين ه‍، حيث يساعد على منع التهاب المفاصل.

الثوم، للمساهمة في منع تلف الغضروف.

التمارين الرياضية

تمارين التحمل، مثل المشي، والسباحة، وركوب الدراجات.

تمارين القوة، مثل رفع الأثقال.

تمارين المرونة، مثل التمدد، واليوجا، والبيلاتس.

تمارين التوازن، مثل رياضة التاي تشي.