الإثنين 22 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

أبرز الأسباب الشائعة والأمراض المرتبطة بـ"التهابات الجفن"

التهابات الجفن
التهابات الجفن

يعتبر التهاب الجفن هو حالة في العين تسبب تورمًا وتهيجًا واحمرارًا وحكة في جفونك، وقد ترى أيضًا تراكمًا يشبه القشرة على طول خط الرموش، ونوضح مجموعة من الأعراض الأخرى لالتهاب الجفن التي قد تلاحظها وفقا لما جاء في موقع "هيلث".

من ضمن الأعراض التي تنذر بالإصابة بالتهابات الجفن، الإحساس بالحرقان أو الرمل في أحد الجفنين أو كليهما، قشور أو حراشف على طول قاعدة رموشك وتساقط الرموش (في الحالات الشديدة)

تندب الجفون (في الحالات الشديدة)

لالتهاب الجفن عدة أسباب محتملة، منها الآتي:

الحساسية

نمو البكتيريا الزائد

انسداد الغدد الدهنية

الأمراض الجلدية، مثل الوردية أو التهاب الجلد الدهني

التهاب باطن العين.

 

الحالات التي تسبب التهابات الجفن:

العين الوردية:

ومن ضمن الحالات التي يحدث فيها التهابات الجفن، العين الوردية أو التهاب الملتحمة، هي عدوى تصيب الأنسجة التي تبطن الأجزاء البيضاء من العين والجفون (الملتحمة)، ويمكن أن يكون سببه الحساسية أو جفاف العين أو المهيجات (مثل الدخان أو الغبار) أو البكتيريا أو الفيروس، وعندما يكون لديك عين وردية، يمكن أن تتورم الملتحمة والجفن. 

 

الأكزيما:

تشير أكزيما الجفن، أو التهاب جلد الجفن، إلى حالة التهابية تؤثر على الجفن، ويحدث غالبًا بسبب شكل من أشكال الأكزيما يسمى التهاب الجلد التماسي التحسسي، وهو رد فعل مؤقت لمسببات الحساسية أو المهيجات، مثل الصابون أو المكياج.

 

يمكن أن تحدث أكزيما الجفن أيضًا عند الأشخاص الذين يعانون من أشكال أخرى أكثر ديمومة من الأكزيما، مثل التهاب الجلد التأتبي (التهاب الجلد) أو التهاب الجلد الدهني (التهاب الجلد الذي يؤثر على فروة الرأس والوجه وطيات الجسم).

 تشمل أعراض أكزيما الجفن ما يلي: 

جفون حمراء متقشرة

حكة

حرقان وألم

تقشر على الرموش

 

النسيج الخلوي:

التهاب النسيج الخلوي هو نوع من العدوى الجلدية البكتيرية/ يمكن أن يسبب التورم والألم والاحمرار في المنطقة المصابة وهي جفن العين.

 

هناك نوعان من التهاب النسيج الخلوي يمكن أن يؤثرا على الجفن: التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج، والذي يؤثر على الجلد وأنسجة الجفن، والتهاب النسيج الخلوي المداري، الذي يؤثر على الدهون والعضلات حول العين. وغالبًا ما تكون ناجمة عن التهابات الجيوب الأنفية أو إصابات العين.

 

عادة ما يكون التهاب النسيج الخلوي المداري أكثر خطورة من التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج لأنه يمكن أن يكون له آثار دائمة على رؤيتك، والفرق الرئيسي هو أن التورم الناتج عن التهاب النسيج الخلوي حول الحجاج يؤثر بشكل رئيسي على الجفن فقط، وقد يؤثر التورم الناتج عن التهاب النسيج الخلوي الحجاجي أيضًا على الحاجب والخد مع التهاب النسيج الخلوي الحجاجي، قد تعاني أيضًا من انتفاخ العين وانخفاض الرؤية والألم عند تحريك عينك.

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