الأربعاء 06 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

هذا ما يحدث لك عند تناول ملعقة كركم يوميًا

الكركم
الكركم

 الكركم واحد من أكثر الأعشاب المهمة التى تساعد فى منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، فتناول معلقة يوميا من الكركم يمنح الجسم الكثير من الفوائد الصحية ويحمي الجسم من عدد كبير من الأمراض الخطيرة، وتستعرض “الدستور” في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن تناول معلقة واحدة من الكركم.

تعرف على ما يحدث في جسمك عند تناول معلقة من الكركم يوميا؟

فكما جاء في موقع "بولد سكاى"، فهناك مجموعة من الفوائد التى تعود على الجسم من تناول معلقة من الكركم والتى تأتى على رأسها، المساعدة فى الحماية من الأمراض المزمنة مثل مرض السكر والقلب فيساعد تناول ملعقة من الكركم على منح الجسم المواد المضادة للأكسدة والتى تساعد فى الحامية من تلك الأمراض المزمنة.

علاقة الكركم بالتخلص من الوزن الزائد 

كما يعمل تناول الكركم على زيادة عملية التمثيل الغذائية حيث يساعد فى التخلص من الوزن الزائد عن طريق المساعدة في حرق لدهون خاصة في منطقة البطن، ويساعد تناول الكركم على منح الجسم الكركمين الذي يساعد بصورة كبيرة في منح الجسم المواد المضادة للأكسدة التي تساعد فى الحماية من الأمراض.

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علاقة الكركم بصحة الشعر 

ويساعد تناول الكركم على التخلص من مشاكل الهضم فيساعد فى تسهيل عملية الهضم ويساعد فى التخلص من مشكلة عسر الهضم بصورة كبيرة، كما يساهم فى التخلص من مشكلة الإمساك لذا يفضل تناوله مع إضافته للزبادى، كما يساعد تناول الكركم على نضارة البشرة وتعزيز صحة الجلد نظرا لاحتوائه على الفيتامينات والمعادن اللازمة لصحة البشرة والشعر، كما يلعب دور هام فى التخلص من مشكلة تساقط الشعر فيمكن استخدامه كمسك للشعر من خلال اضافته للصبار ووضعه على الشعر لمدة ربع ساعة مرة اسبوعيا.

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