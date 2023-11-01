الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

في اليوم العالمي للنباتيين.. وصفات صحية تحميك من السمنة المفرطة

السمنة
السمنة

السمنة المفرطة مرض يصيب العديد حول العالم لذلك يتم الاحتفال في 1 نوفمبر بـ اليوم العالمي للنباتيين سنويًا لتسليط الضوء على أهمية المحافظة على الجسم من خلال تناول الخضراوات الصحية والمفيدة.

 اليوم العالمي للنباتيين

تزامنًا مع الاحتفال السنوي  بـ اليوم العالمي للنباتيين نعرض لكم في هذا التقرير أبرز وأهم الوصفات الصحية التي تحتوي على الخضراوات والفاكهه لحماية الجسم من خطر السمنة، وذلك وفقًا لموقع "verywellhealth"، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

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وصفات صحية تحميك من السمنة

نعرض لكم في اليوم العالمي للنباتيين وصفات تحتوي على الخضراوات الصحية والفواكه لحميتك من السمنة المفرطة نتيجة الإكثار من المأكولات السريعة التي تحتوي على الكثير من الدهون، وإليكم التفاصيل على النحو التالي:

1 - سلطة الحمص

في اليوم العالمي للنباتيين.. وصفات صحية تحميك من السمنة

يعرف عن سلطة الحمص أنها من ضمن المأكولات الصحية التي ينصح بتناولها لأنها تحتوي على العديد من الأصناف المختلفة أولهم “الحمص المسلوق - الخس - الخيار - الطماطم - الفلفل الأحمر والأخضر - بصل - إضافة ليمون وملح على حسب الرغبه، هذا الطبق سيحمك من السمنة والتخلص من الدهون.

2 - سلطة الفواكه بالعسل

في اليوم العالمي للنباتيين.. وصفات صحية تحميك من السمنة

سلطة الفواكه بالعسل من ضمن الأطباق المفضلة لدى الكثير حيث يمكنك إضافة كل ما تحبه من أنواع الفواكه مع إضافة عسل على حسب الرغبة، ويحتوي الطبق على “التفاح القطع - الخوخ - الموز - الكيوي”.

3 - سلطة الزعتر بالزيت الزيتون

في اليوم العالمي للنباتيين.. وصفات صحية تحميك من السمنة

إذا كنت من عشاق الأعشاب وخصوصًا الزعتر فيمكنك استخدامه كطبق سلطة مميز، وذلك مع اضافة قطع الطماطم وزيت الزيتون وإضافة ليمون على حسب الرغبة، وهذه الوصفة ستشعرك بالشبع لفترة طويلة.

وهناك طريقة أخرى وهي إضافة قطع الجبن على السلطة مع إضافة البصل وبعض السمسم مع إضافة التوابل المفضلة لديك.

في اليوم العالمي للنباتيين.. وصفات صحية تحميك من السمنة
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