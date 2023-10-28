تشكل السمنة خطرا كبيرا على أصحابها، ويعرف عنها أنها تعد عاملا رئيسيا في زيادة خطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني والسرطان وأمراض الكلى وغيرها

يمكنك التحكم في زيادة الشهية والجوع بطرق صحية وسهلة حتى لا تتعرض لخطر السمنة المفاجئة، وفي هذا التقرير نرصد لكم التفاصيل والمعلومات التي يجب أن تعرفها حفاظًا على صحتك من التعرض لخطر السمنة، وإليكم التفاصيل على النحو التالي وفقًا لموقع "Verywell Health".

لمحاربة السمنة المفرطة.. كيف تتحكم في زيادة الشهية والجوع؟

يمكنك محاربة السمنة المفرطة بطرق صحية وسهلة دون اللجوء لطبيب من خلال النصائح التالية:

1 - تجنب تخطي مواعيد الوجبات

يمكنك الحفاظ على وزنك من خلال الالتزام بمواعيد الوجبات التي تأكلها على مدار اليوم، لذلك احرص على تناول وجبة الإفطار والغداء والعشاء في المواعيد المحددة، حتى لا تشعر بالجوع الذي يجبرك على تناول الطعام في فترة الليل.

2 - شرب الماء

التزم بتناول القدر الكافي من الماء الذي يحتاجه جسمك لأنه سيساعدك على تقليل الجوع قبل الوجبات حيث يساهم الماء بملء معدتك، مما يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع.

3 - ممارسة الرياضة بشكل مستمر

احرص على ممارسة الرياضة بشكل مستمر لمحاربة السمنة المفرطة، هذا سيساعدك في انقاص الوزن بشكل أسرع، من خلال ممارسة رياضة المشي أو الجري أو الألعاب الخفيفة المناسبة مع سنك.

4 - حجم الطبق مهم جدا

التزام بوضع أكل قليل في الطبق الخاص بك ستؤدي هذه الطريقة على اعتمادك لتقليل حصص الطعام دون وعي ويمكنك تناول كميات أقل دون الشعور بالحرمان.

تعرف على أضرار السمنة المفرطة

1 - الدهون الزائدة في الجسم، وخاصة حول منطقة الخصر.

2 - ضيق في التنفس.

3 - التعرق الزائد.

4 - الشخير، ومشاكل في النوم.

5 - مشاكل الجلد نتيجة التعرق الشديد وتراكم الرطوبة في طيات الجلد.

6 - عدم القدرة على أداء المهام البدنية البسيطة.

7 - التعب الخفيف إلى الشديد.

8 - آلام في الظهر والمفاصل.