كيف تتجنب مرض السمنة بعد تحذير وزارة الصحة من خطورتها؟

يعتبر مرض السمنة من الأمراض المُرهقة للعديد من المواطنين ويقضون وقت طويل فى القضاء عليها، بالإضافة إلى أن وزارة الصحة تحذر دائمًا من مرض السمنة، فى هذا السياق تقدم الدستور عدد من النصائح للقضاء على مرض السمنة.

كيف تتجنب مرض السمنة؟

_ ممارسة الرياضة باستمرار

_ عمل روتين يومى فى الرياضة

_ استخدام أطباق طعام صغيرة الحجم، بدلًا من الأطباق الكبيرة، فقد أظهرت بعض الأبحاث السلوكية أن الأطباق الكبيرة تُشجع على تناول كميات أكبر من الطعام.

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_تَجَنُّب تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفاز، فإن البعض قد يكثر من تناول الوجبات الخفيفة أثناء مشاهدة التلفاز، مما قد يؤدي إلى السمنة على المدى الطويل.

إعداد الطبق المفضل بطريقة صحية أكثر، فمثلا بدلًا من إعداد المعكرونة واللحوم باستخدام المعكرونة العادية، يمكن استخدام المعكرونة المصنوعة من القمح الكامل.

_ يساعد الإكثار من شرب الماء على الشعور بالشبع والامتلاء.

التركيز على تناول الخضروات، والمكسرات، والحبوب الكاملة.

_ ممارسة الرياضة بشكل معتدل، لمدة ثلاثين دقيقة على الأقل يوميًا.

التقليل من تناول الأطعمة الدهنية والسكرية.

استخدم الزيوت النباتية بدلًا من الدهون الحيوانية.

الحصول على قسط كاف من النوم، بحيث تزيد قلة النوم من التعرض للمشاكل الصحية، بما فيها السمنة.

أضرار السمنة على الصحة

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة فى بيان لها منذ قليل أن السمنة تسبب الإصابة بالعديد من الأمراض، والتى تتضمن أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسكري وغيرها.

وأكدت وزارة الصحة خلال بيانها عن مرض السمنة أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا كبيرًا بالقضاء على السمنة، ضمن توجه الوزارة للمفهوم الأعم للصحة كحالة من اكتمال السلامة بدنيا وعقليا واجتماعيا لا مجرد انعدام المرض أو العجز بحسب تعريف منظمة الصحة العالمية، خاصة بين الأطفال والمراهقين.