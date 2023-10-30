"صحة الإسماعيلية" تشن حملة مفاجئة على عدد من المنشآت الطبية

نفذت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية، حملة مفاجئة للمرور على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركز ومدينة الإسماعيلية، ويأتي ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين.

ومن جانبه صرح الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، أن الحملة قامت بالمرور على مركز جراحة العمود الفقري والعظام.

أبرز المخالفات التي تم ضبطها

وقد تنوعت المخالفات ما بين مخالفة وجود نفايات ومستلزمات بغرفة التعقيم، وذلك مخالف لمعايير مكافحة العدوى، بالإضافة إلى مخالفة عدم اتباع سياسة مكافحة العدوى، وذلك بالمخالفة لقانون رقم 4 لسنة 1994 ومخالفة وجود كمية من المستلزمات الطبية البعض منها منتهي مدة تعقيمها والأخر به صدأ، داخل غرفة العمليات مخالفة عدم مطابقة غرفة التعقيم للشروط الصحية المتبعة، كما تم التحفظ على مجموعة من الأدوية منتهية الصلاحية، وذلك بالتعاون مع هيئة الدواء، إلى جانب مخالفة تغيير معالم الغرف وفقًا للاشتراطات الترخيص.

وقد قامت اللجنة بعمل المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، نحو استصدار قرار بغلق المنشأة؛ وذلك لوجود مخالفات جسيمة تضر بصحة المريض.

حملات مكثفة

ومن جانبه شدد الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة والسكان بمحافظة الإسماعيلية، على شن حملات بشكل مستمر على المنشآت الطبية الخاصة في كافة أنحاء المحافظة، للتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية لضبط المخالفين، مؤكدا بالضرب باليد من حديد حيال المخالفين في الاشتراطات الصحية والبيئية، وعدم السماح بعدم تطبيقها.