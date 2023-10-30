الإثنين 30 أكتوبر 2023
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توك شو

وزير الصحة يكشف مخاطر السمنة ودور الدولة في التصدي لها

الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار

تحدث الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، عن مخاطر السمنة، وما لها من أضرار ومضاعفات صحية كبيرة، والتي تكلف الدولة اقتصاديًا أرقام كبيرة جدا.

دور الدولة في التصدي للسمنة

وأضاف "خالد" في تصريحات نقلها برنامج "صباح الورد" على فضائية "تن"، اليوم الإثنين: هدف وزارة الصحة الأساسي، هو التعامل مع المشكلة قبل الوصول للمضاعفات الصحية هدف، وذلك لأن الوزارة معنية بصحة المواطنين قبل كونها معنية بعلاج الأمراض، موضحًا: "نتمنى أن يكون لدينا برامج للوقاية من الأمراض".

ولفت إلى أن الأرقام تشير إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن سوء التغذية سواء أمراض السمنة والتقزم أو الأنيميا لدى الأطفال نجد أن 17% من الأطفال يعانون من السمنة وهو رقم كبير، بينما تصل نسبة السمنة في السيدات إلى 50%.، مفيدا بأنه تم وضع خارطة طريق للتعامل مع السمنة في مصر واتمنى في السنوات القادمة لتقليل معدلات السمنة بشكل كبير.

سمنة مخاطر السمنة الدولة وزارة الصحة التغذية

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