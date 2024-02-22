7 مشروبات صباحية لخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي

العديد من هذه المشكلات مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الكوليسترول قد لا يكون لها أعراض واضحة في البداية، ويحدث الضرر قبل اتخاذ الخطوات التصحيحية. يعد ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم أو زيادة نسبة الكوليسترول في الدم إحدى مشكلات نمط الحياة الخفية التي تتزايد في العصر الحديث بسبب عادات الأكل الخاطئة وأسلوب الحياة غير النشط.

يحتاج جسمنا إلى كميات صغيرة من الكوليسترول ليعمل بكفاءة، ولكن تناول الأطعمة الدهنية والسكرية يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكولسترول، ويمكن أن يؤدي هذا في النهاية إلى زيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية وعدم معالجتها يمكن أن يؤدي إلى انخفاض جودة الحياة بشكل كبير.

يقول الدكتور براناف جودي، أخصائي الغدد الصماء، إن الحفاظ على نظام غذائي صحي للقلب أمر بالغ الأهمية للرفاهية العامة .

بصرف النظر عن الأدوية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، يمكن أن تكون التغييرات الغذائية فعالة جدًا في إدارة مستويات الكوليسترول المرتفعة، ينصح خبراء الصحة بتناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة والألياف والمركبات التي تخفض مستويات الكوليسترول بشكل طبيعي لمعالجة المشكلة المزمنة، الصباح هو أفضل وقت لتزويد جسمك بمجموعة من العناصر الغذائية.

أفضل مشروبات المياه المملوءة لخفض نسبة الكولسترول

يشارك الدكتور جودي سبعة خيارات لذيذة ومغذية يجب أخذها بعين الاعتبار في الصباح:

1. الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بالبوليفينول، وخاصة الكاتيكين، المعروف بخصائصه المضادة للالتهابات. تشير الأبحاث إلى أن الكاتيكين يمكن أن يتفاعل مع الكوليسترول، مما يؤدي إلى انخفاض الامتصاص وانخفاض مستويات الكوليسترول في الدم. أظهرت الدراسات انخفاضًا في مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار (LDL) بين الأفراد الذين يستهلكون الشاي الأخضر بانتظام.

2. بذور الشيا وحليب الصويا

يمكن أن يوفر الجمع بين بذور الشيا وحليب الصويا وفرة من الألياف والبروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية. لقد ثبت أن بذور الشيا تعمل على تحسين مستويات HDL (الكولسترول الجيد) بشكل طفيف، في حين أن حليب الصويا، مقارنة بالحليب الخالي من الدسم، يمكن أن يقلل من الكولسترول الضار (LDL) ويزيد من الكولسترول الجيد (HDL).

3. الكركم وحليب الصويا

تشير الدراسات، التي أجريت في المقام الأول على القوارض وبعضها على البشر، إلى أن الكركم يمكن أن يخفض مستويات الكولسترول السيئ (LDL) والدهون الثلاثية. يمتلك المركب النشط، الكركمين، تأثيرات مضادة للأكسدة تحارب الجذور الحرة في الجسم.

4. عصير الشمندر والجزر

يخضع الشمندر للتحقيق لقدرته على خفض نسبة الكوليسترول بسبب محتواه العالي من النترات. أظهر الجزر الغني بالكاروتينات مثل البيتا كاروتين، نتائج واعدة في تعديل امتصاص الكوليسترول وخفض مستويات الكوليسترول. في حين أن الدراسات أجريت في الغالب على الفئران، فمن المتوقع حدوث تأثيرات مماثلة على البشر.

5. عصير الزنجبيل والليمون

لقد أثبت الزنجبيل قدرته على خفض مستويات الكوليسترول الكلي، والكوليسترول السيئ (LDL)، ومستويات الدهون الثلاثية، مما يجعله إضافة لذيذة للمشروبات الصحية للقلب.

6. عصير الطماطم

تم ربط الليكوبين، الصبغة المسؤولة عن اللون الأحمر في الطماطم، بانخفاض نسبة الكوليسترول الضار (LDL)، خاصة عند تناول جرعات أعلى (> 25 مجم / يوم). تأثيره يشبه تناول جرعة منخفضة من الستاتين.

7. عصير الفراولة

خيار مبهج، تحتوي عصائر الفراولة على مركبات الفلافونويد الغذائية التي ثبت أنها تعزز مستويات الدهون والبروتين الدهني لدى البالغين الذين يعانون من سمنة البطن، مما يساهم في تحسين صحة القلب.

إن دمج هذه التركيبات الغنية بالمغذيات في نظامك الغذائي قد لا يحفز براعم التذوق لديك فحسب، بل يدعم أيضًا رحلتك نحو الحفاظ على مستويات الكوليسترول المثالية وتعزيز صحة القلب