بأسهل طريقة.. قدمي لأولادك أكلة الحمام المميز خلال شهر رمضان

باسهل طريقة.. قدمي لأولادك اكلة الحمام المميز خلال شهر رمضان

تبحث كثير من السيدات عن طرق مختلفة لتحضير الطعام خلال شهر رمضان وذلك من أجل توفير عدد من الأكلات المميزة للعائلة خلال شهر رمضان فمن المعروف أن كافة السيدات تبحث عن طرق مختلفة لإعداد الطعام بشكل مميز خلال شهر رمضان الكريم.

هو نوفر في السطور التالية طريقة مميزة ومختلفة لتحضير الطعام في رمضان بشكل مختلف وذلك لتوفير عدد من الأكلات المميزة أمام العائلة خلال شهر رمضان الكريم.

مكونات عمل الحمام المحشي بالفريك:

حمام

بصل

جزر

كرفس

ملح

فلفل أسود

ورق لورا

حبهان

قرنفل

رشة قرفة

للحشو

فريك

بصل مفروم

فص ثوم

ملح وفلفل أسود

بهارات

رشة قرفة

طريقة عمل الحمام المحشى بالفريك:

- نحضر الحمام ونغسله جيدا ثم نفركه بالملح والدقيق وننقعه فى الماء والليمون لمدة ساعة.

- نخرج الحمام من ماء النقع ونغسله بالماء الجارى ونصفيه جيدا.

- نفرك الحمام بالبصل المفروم والملح والفلفل وندخل التتبيلة أسفل الجلد ونتركها جانبا.

- بعدها نجهز الحشو، حيث ننقع الفريك لمدة ساعة، ثم نغسله ونصفيه.

- نحضر حلة ونضعها على النار، ونشوح البصل المفروم، ثم نضيف له الثوم والتوابل المذكورة ونقلب، ثم نضيف الفريك ونقلب.

- نضيف القليل من الماء ونترك الفريك ينضج نصف نضج، ثم نرفعه من على النار.

- نحشى الحمام من الداخل بالفريك وندخل القليل منه أسفل الجلد، ثم نغلق الحمام بالخلة أو نخيطه بالفتلة والابرة حسب الرغبة.

- بعدها نسخن ماء فى حلة على النار، ونضيف الحمام، ونزيل أى ريم يظهر على الوجه.

- نضيف شرائح البصل والجزر والكرفس والملح والفلفل والقرفة والحبهان والقرنفل وورق اللورا، ونهدئ النار حتى تمام النضج.

- ننشل الحمام بعد نضجه من الشوربة ونتركه جانبا.

- نحضر صينية وندهنها زبد، ثم نرص الحمام بالصينية، وندهنه بالزبد جيدا.

- نرش الحمام بعدها بالملح والفلفل، وندخله الفرن أسفل الشواية، حتى يحمر لونه.

- يقدم ساخنا بجانب أنواع مختلفة من الطعام حسب الرغبة.







