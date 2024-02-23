جدول أكل رمضان 30 يوما.. قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك التفكير

ننشر أفكار فطار رمضان 2024، حيث تبحث السيدات عن أفكار مختلفة لتحضيرالطعام خلال شهر رمضان، خاصة أن فكرة التحضير يوميا لإفطار مختلف تؤرق الكثير من السيدات، من أجل توفير سفرة تنال إعجاب أسرهم يوميا، خاصة خلال شهر رمضان، ما يحتاج لـ30 فكرة متنوعة.

جدول أكل رمضان 30 يوم



قائمة أكلات لشهر رمضان توفر عليك مجهود التفكير:

‏ونوضح في السطور التالية مجموعة من أبرز الأفكار التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان في تحضير الواجبات، لنسهل على السيدات تحضير وجبات بشكل مختلف.

كفتة فراخ بالفلفل الأحمر:

المقادير:

صدور الدجاج: نصف كيلو من صدور الدجاج.

الفلفل الالوان: عدد 1 ثمرة كبيرة الحجم من الفلفل الرومي الأحمر.

البصل: عدد 1 ثمرة بصل احمر كبير.

البقدونس: نصف كوب من البقدونس المفروم.

النشا: 1 ملعقة كبيرة نشا.

البقسماط الناعم: 3 ملاعق كبيرة بقسماط مطحون ناعم.

الملح: ١ ملعقة متوسطة من الملح.

الفلفل الأسود: ١ ملعقة متوسطة من الفلفل الأسود.

زيت: زيت للقلي.

خطوات التحضير:

الخطوة الأولى:

نأتي بمحضر الطعام وضع فيه الفلفل والبصل ويفرموا جيدا مع بعضهم البعض ثم نضعهم في مصفاة.

الخطوة الثانية:

نقوم بفرم الدجاج جيدا ثم نضعه في طبق ثم نقوم بوضع البقدونس المفروم والملح والفلفل والنشا والبقسماط.

الخطوة الثالثة:

نآخذ تفل البصل والفلفل الأحمر ونترك الماء الخاص بهم مع ملعقتان زيت ويقلبوا جيدا ثم نعصر البصل والفلفل جيدا ونضعه علي خليط الدجاج.

الخطوة الرابعة:

يشكل الخليط علي اسياخ الكفتة مع وضع الأيدي في ماء البصل المضاف اليه ملعقتان من الزيت.

الخطوة الخامسة:

نقوم بوضع الأسياخ على شواية فحم أو بالفرن أو يحمر على النار في قليل من الزيت.



أفضل أكلة لشهر رمضان

طريقة عمل أرز بالكبد والقوانص:

المقادير:

الكبد والقوانص: نصف كيلو كبده وقوانص مقطعة ومغسولة.

الأرز: 2 كوب ارز.

البصل: 1 ثمرة بصل احمر مفرومة ناعم.

الهريسة: 1 معلقه هريسه شطة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة من الملح.

الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

فلفل اخضر حار: قرن فلفل أخضر حار مقطع صغير.

مرقة الدجاج: مكعب مرقه دجاج.

الزبدة والزيت: 2 معلقة كبيرة من الزبدة مع ملعقة زيت ذرة.

خطوات التحضير:

الخطوة الأولى:

في حله مسخنة مسبقا على النار، نقوم بإنزال البصل حتى يذبل.

الخطوة الثانية:

نقوم بعد ذلك بوضع ملعقتين السمن والزيت.

الخطوة الثالثة:

نقوم بوضع قرن الفلفل الحار ونقلب جيدا.

الخطوة الرابعة:

ننزل بعد ذلك بالكبد والقوانص ونقلب جيدا جدا.

الخطوة الخامسة:

نقوم بعد ذلك باضافة كوب صغير من الماء مع التوابل ومكعب المرقة ونقلب جيدا ونترك الحلة على نار هادئة ونغطيها.



الخطوة السادسة:

ننزل الأرز عليهم ونقلب جيدا وبعدها نضيف الماء لكل كوب أرز كوب إلا ربع ماء.

الخطوة السابعة:

نقوم بتغطية الحلة بعد شربه الماء ثم نتركه على نار هادئة حتى يستوي.



أفكار لإفطار شهر رمضان 2024

طريقة عمل مكرونة الفريدو بالخضار:

المقادير:

المكرونة: كيس مكرونه قلم.

الفلفل الرومى: 1 ثمرة فلفل رومي كبيرة مقطع مربعات صغيرة.

البسلة: 1 كوب من البسلة.

البصل: 1 ثمرة بصل احمر مقطعة مربعات

اللبن: 1 كوب لبن حليب دافيء.

الدقيق: 5 ملاعق كبيرة دقيق أبيض.

الملح: 1 معلقة صغيرة ملح.

الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

البابريكا: نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

الماء: 1 كوب ماء.

خطوات التحضير:

الخطوة الأولى:

نقوم بسلق المكرونة على نار متوسطة.

الخطوة الثانية:

نصفى المعكرونة ونغسلها جيدا ونتركها حتى تتصفى.

الخطوة الثالثة:

في نفس الحلة نضع ملعقة سمنة وملعقة زيت ذرة ونقوم بتشويح البصل والفلفل والبسلة.

الخطوة الرابعة:

في حلة أخرى نضع الدقيق ونقلبه مع السمن.

الخطوة الخامسة:

نضع اللبن والماء ونقلب جيدا حتى تصبح إلى القوام المناسب ونضع التوابل.

الخطوة السادسة:

نضع الخضروات ثم نضع المكرونة ونقلب جيدا.

الخطوة السابعة:

نقدمها مع اصابع كفتة مشوية أو بانيه وبألف هنا.

