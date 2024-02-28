أفكار أكل شعبي.. قائمة أكلات شهر رمضان 2024 توفر عليك مجهود التفكير

ننشر أفكار فطار رمضان 2024، حيث تبحث السيدات عن أفكار مختلفة لتحضير الطعام خلال شهر رمضان، خاصة أن فكرة التحضير يوميا لإفطار مختلف تؤرق الكثير من السيدات، من أجل توفير سفرة تنال إعجاب أسرهم يوميا، خاصة خلال شهر رمضان، ما يحتاج لـ30 فكرة متنوعة.

جدول أكل رمضان 30 يوم

قائمة أكلات لـ شهر رمضان 2024 توفر عليك مجهود التفكير:

‏ونوضح في السطور التالية مجموعة من أبرز أفكار الأكلات الشعبية التي يمكن الاعتماد عليها خلال شهر رمضان 2024 في تحضير الواجبات، لنسهل على السيدات تحضير وجبات بشكل مختلف ولتقدم سفرة إلى أسرتها جديدة ومختلفة بطرق طعام مختلفة.

طريقة عمل الكشري المصري

المقادير:

الأرز: نصف كيلو أرز أبيض.

المكرونة: نصف كيلو مكرونة سباجيتي.

المكرونة: نصف كيلو مكرونة خواتم.

العدس: ربع كيلو عدس بجبة.

الحمص: نصف كيلو حمص، ينقع قبل التحضير بساعتين.

الطماطم: 1 كيلو طماطم.

البصل: نصف كيلو بصل.

الشعرية: ربع كيلو شعرية.

الزيت: 1 كوب ونصف زيت.

ثوم.

ملح.

كمون ناعم.

شطة.



طريقة تحضير الكشري المصري

الخطوة الأولى:

ابدأ بنقع العدس لساعتين ثمّ اسلقيه مع الكثير من الماء في قدر الضغط حتى ينضج نصف نضوج.

الخطوة الثانية:

ثم صفّي العدس واحتفظي بماء السلق.

الخطوة الثالثة:

في قدر على النار ملئ بالماء الساخن، أسلقي المكرونة مع وضع رشة من الملح بحسب التعليمات الموجودة على العبوة.

الخطوة الرابعة:

عندما تنضج، صفّي المكرونة وقلّبيها بزيت الزيتون.

الخطوة الخامسة:

وفي قدر آخر، ابدأي بتحمير الشعيرية في الزيت.

الخطوة السادسة:

ثم ضعي الأرز والعدس وقلّبي.

الخطوة السابعة:

أضيفي ماء السلق فوق القدر بحيث يغطي الأرز.

الخطوة الثامنة:

أتركي المزيج يغلي على النار حتى ينضج الأرز تمامًا.

خطوات تحضير الصلصة

في قدر أضيفي الزيت ثمّ حمّري البصلة حتى تذبل.

قومي بإذافة الثوم المهروس، حتى تفوح رائحته.

ثم ضعي عصير الطماطم ويمكنك إضافة معجون الطماطم ثمّ حرّكي.

اتركي المزيج على حتى يتسبك.

خطوات تحضير التقلية

قطّعي البصل إلى شرائح رفيعة في شكل موحد، ثم أضيفي إيه عليها الملح ثم في طاسة بها زيت ساخن اقليها حتى تأخذ اللون الذهبي اللامع، ثم ضعيه في مصفاه حتى يصفي الزيت منه.

خطوات عمل دقة الكشري

في قدر، ضعي الثوم مع الخل والملح والكمون والماء ثمّ قلّبي المكوّنات حتى الغليان.

خطوات عمل الشطة

أضيفي فلفل الحار المطحون مع الثوم والزيت على نار هادئة وقلّبي، ثم أضيفي القليل من الماء واتركي المزيج حتى يغلي.

خطوات عمل البصارة

مقادير عمل البصارة المصرية في المنزل:

الفول: 1 كوب فول مدشوش اي مقشر ومفصول أنصاف.

البصل: 1 ثمرة بصل وسط مفرومة ناعم.

الثوم: 7 فصوص ثوم مفرومين.

البقدونس: 1 حزمة بقدونس مفروم ناعم.

الشبت: 1 حزمة شبت مفروم ناعم.

الكزبرة الخضراء: 1 حزمة كزبرة خضراء مفرومة.

الملح: نصف ملعقة صغيرة ملح.

الكمون: نصف ملعقة صغيرة كمون.

الفلفل الاسود: نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الزيت: 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.

التقلية: 2 ثمرة بصل محمرة مع 2 فص ثوم مهروسين، مع نصف معلقة كزبرة ناشفة.

طريقة عمل البصارة

الخطوة الأولى:

في قدر على النار قومي بوضع الزيت، البصل يحمر ويترك جانبا.

الخطوة الثانية:

يضاف 3 كوب من الماء ثم قومي بإضافة الفول، البقدونس، الشبت، الكزبرة، الملح، الفلفل، الكمون وحركي جيداُ ويترك على النار لمدة ساعة حتى يستوي.

الخطوة الثالثة:

بعد تسوية المقادير على النار، قومي بوضعها في الخلاط الكهربائي وتضرب على سرعة عالية حتى تخلط جيدًا.

الخطوة الرابعة:

فى حلة على النار قومي بإضافة فصين ثوم مفرومين ونصف معلقة كزبرة مطحونة وقومي بعمل تقلية للبصارة اول ما يحمر الثوم ثم أضيفي البصارة وقومي بالتقليب.

الخطوة الخامسة:

قومي بوضع الخليط على النار قليلًا إلى أن تغلي مع التقليب المستمر.

الخطوة السادسة:

قومي بسكب البصارة في أطباق وتزيين البصل على الوجه.

طريقة عمل شوربة العدس بالشعرية

المقادير:

العدس: 500 جرام عدس أصفر.

الطماطم:عدد 2 ثمرة طماطم.

البصل: عدد 1 ثمرة بصل احمر كبيرة.

الجزر: عدد 2 ثمرة جزر كبيرة.

البطاطس: عدد 1 ثمرة بطاطس متوسطة.

الماء: من 5 إلى 6 أكواب ماء.

المرقة: عدد 1 مكعب مرقة لحمة.

الشعرية: 1 كوب شعرية.

ملح: حسب الرغبة.

الفلفل الأسود: نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

الكمون: 1 ملعقة صغيرة كمون.



طريقة تحضير شوربة العدس بالشعرية

الخطوة الأولى:

تقشير وتقطيع البطاطس والجزر والبصل إلى قطع صغيرة وتقطيع الطماطم إلى قطع صغيرة.

الخطوة الثانية:

قومي بغسل العدس وصفيه.

الخطوة الثالثة:

قومي بتسخين الماء في إناء متوسط على نار هادئة.

الخطوة الرابعة:

قومي بإضافة العدس والخضروات والطماطم.

الخطوة الخامسة:

قومي بترك الشوربة على النار لمدة 30 دقيقة أو حتى ينضج العدس وتذكري أن العدس سهل في الاحتراق فراقبيه جيدا.

الخطوة السادسة:

قومي بتصفية الشوربة ثم قومي بضرب العدس والخضروات في الخلاط حتى يصبح القوام ناعم بدون أي قطع أو تكتلات.

الخطوة السابعة:

في إناء نظيف، قومي بتحمير الشعرية في الزيت على حرارة منخفضة حتى تحمر قليلا حوالي 2 دقيقة.

الخطوة الثامنة:

قومي بإضافة شوربة الخضار التي تم تجهيزها وضريها الى الشعرية ثم قومي بإضافة الملح والفلفل إلاسود والكمون مع استمرار التقليب الدائم حتى لا يتكتل العدس في الإناء من تحت.

الخطوة التاسعة:

قومي بتركها لمدة 10 دقائق على نار متوسطة الحرارة، حتى تتسبك.

الخطوة العاشرة:

قومي بتقديمها ساخنة مع الخبز البلدي والسلطة الخضراء.